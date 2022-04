Lasquetty acusa a la izquierda de llevar más de 30 años "desprestigiando la enseñanza" e "introduciendo ideologías"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado este sábado a los partidos de izquierda de España de llevar más de treinta años "desprestigiando" a la enseñanza, quitándola contenidos y sustituyéndolos por la "socialización" y la introducción de cuestiones ideológicas "en cualquier lado".

Lasquetty, que ha participado como invitado en la sesión 'Politically correct 2.0: narrative and politics of our times', en el canal italiano de Youtube 'Politicall, ha comenzado a abordar este tema explicando que actualmente hay "una batalla" en Madrid con los impuestos. "Nosotros somos partidarios de bajarlos, pero me llevé una sorpresa cuando un socialista estaba pregonando enseñar en clase que los impuestos son buenos", ha recordado.

Posteriormente, Lasquetty ha asegurado que hace quince años, en España hubo un gran debate porque el Gobierno socialista llegó a introducir una asignatura llamada 'Cultura Cívica', que trataba de un "pensamiento políticamente correcto a grifo abierto". Al hilo, ha incidido en que lo malo no es que esté "solamente" en una asignatura, sino que "aparezca en todas" este pensamiento.

"Ahora están cambiado los programas de enseñanza y han introducido uno de perspectiva de género en las matemáticas, algo difícil de concebir. Es decir, al final terminará apareciendo esta perspectiva en todas las asignaturas", ha aseverado.

La solución para Lasquetty es favorecer la oferta de educación con más colegios y universidades porque habrá "más posibilidades de que aparezcan cosas distintas", y para que los jóvenes puedan estar en contacto con ideas y con otro tipo de realidades distintas "a los dogmas políticamente correctos".

CONTRA EL IDENTITARISMO

En este mismo sentido, el consejero madrileño ha manifestado creer que uno de los problemas que mayor daño hace a la libertad de Occidente es "el identitarismo", porque ver a la sociedad a través de "sociedades" y "exigir" a las personas a que se posicionen en torno a ella, "es negar las individualidades de cada uno".

"Un ejemplo es que con el hecho de ser mujer, ya se tiene que responder a un estereotipo. Por tanto, lo primero que hacen los defensores de la identidad es negar al individuo y colectivizar esta identidad para manipularla en función de sus intereses", ha criticado.

Frente a esto, Lasquetty ha creído que los que defienden la libertad, el individuo y a la persona, tienen que dar "batalla continuamente" en el terreno cultural, mediático y político, ya que, reconoce que "no es fácil" en ninguno de ellos porque "la presión de los medios y de la izquierda identificada con este tipo de posiciones hace mucha presión".

AYUSO Y SU CAMPAÑA 'LIBERTAD O SOCIALISMO'

Para apoyar su argumento, Lasquetty ha recordado la convocatoria de elecciones por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "hace aproximadamente un año", donde después de explicar a los medios de comunicación las razones de la disolución del Parlamento regional y de la convocatoria de elecciones, puso a los madrileños en la tesitura de elegir entre "libertad o socialismo".

Con estas palabras en forma de eslogan, Lasquetty ha revivido esa campaña, que "dio una enorme victoria a Ayuso y al Partido Popular". Asimismo, el titular madrileño de Economía ha explicado que con la frase de 'Libertad o Socialismo' incitó a los madrileños a elegir entre "la libertad o sus enemigos"

"No puedes hacer como si no existiera o no te fuese a perjudicar. Ayuso dio batalla e incluso ahora sigue dando todas las batallas dialécticas, tomando iniciativas desde temas de natalidad hasta temas de educación o economía. Y haciendo que mucha más gente se sienta atraída de la idea de libertad frente al identitarismo o de lo políticamente correcto", ha trasladado el consejero madrileño.

Por último, ha detallado la "lección" que se puede dar a "esa batalla". "Si se da con fuerza, con alegría, con sentido del humor y con contenido proyectándolo a temas de acción política, es una lección ganadora", ha afirmado.

Así, el consejero también ha admitido que la libertad "es contagiosa", mucho más que "esa nube negra tan deprimente" de algunos partidarios de la sociedad "cerrada" Y que "no entusiasma a nadie, mientras que las sociedades "abiertas y libres sí pueden entusiasmar".