Las veces que el Gobierno defendió al supuesto comité de expertos y otras cuatro noticias del día

1. Desde Sánchez hasta Montero: las veces que el Gobierno defendió la existencia de un comité de expertos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido en las últimas jornadas ante el Consejo de Transparencia que no ha existido ningún comité de expertos responsable de determinar qué territorios iban avanzando a través de las distintas fases diseñadas por el Ejecutivo en la desescalada. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido que el comité de expertos de desescalada y avance de fases de las comunidades autónomas estaba formado por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), liderados por Fernando Simón.

2. Estos son los pasos que debería dar Donald Trump para retrasar las elecciones de noviembre en Estados Unidos

El presidente americano, Donald Trump, ha elegido Twitter para lanzar una propuesta a 96 días de las elecciones americanas. A golpe de tuit y por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente que está en su cargo ha planteado suspender las elecciones previstas para el mes noviembre a causa del coronavirus.

3. Torra y Urkullu le dan plantón a Sánchez en la Conferencia de presidentes con el Rey

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado por carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que no asistirá a la conferencia de presidentes en La Rioja de este viernes por la presencia del Rey y porque considera que no debe desplazarse con la actual situación de la pandemia en Cataluña. En la misiva, Torra concreta que no asistirá ningún otro representante del Govern y emplaza a Sánchez a tratar el plan de reactivación posterior a la COVID-19 elaborado por la Generalitat y otras demandas pendientes en una reunión "telemática de presidente a presidentes" la próxima semana.

4. La justicia suspende el tercer grado a Rull y Turull, pero lo mantiene para Forcadell y Bassa

Dos jueces de vigilancia penitenciaria han acordado, de forma divergente, suspender cautelarmente el tercer grado a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, pero en cambio mantenerlo para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, que podrán seguir en semilibertad.

5. Bolsonaro afirma tener "debilidad" y "una pequeña infección" después de superar la COVID-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado este jueves que sufre "debilidad" y "una pequeña infección", después de anunciar hace menos de una semana que la última prueba diagnóstica del coronavirus a la que se sometió arrojó un resultado negativo. "Me acabo de hacer un análisis de sangre, ayer tuve un poco de debilidad. También han encontrado una pequeña infección", ha trasladado Bolsonaro en una retransmisión por redes sociales, en la que también ha comunicado que, como resultado, ha comenzado a tomar antibióticos.