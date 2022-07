Las temperaturas pueden superar los 40ºC en el interior de Valencia este miércoles, el día más cálido de la semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este miércoles "probablemente" sea el "día más cálido de la semana", con temperaturas que podrán superar los 40 ºC en zonas del interior de Valencia.

La localidad valenciana de Xàtiva espera una máxima de 43,5ºC, mientras que Utiel puede llegar a los 39 ºC y en Gandia a los 38,2 grados. En Alicante, Orihuela alcanzará los 37,9º, Elx los 36,5º y Villena los 36,4º, En Castellón, Morella prevé una máxima de 34,9º. En cuanto a las capitales provinciales, las máximas son de 35,3º en València, 34,6º en Castelló y 34,5º en Alicante, según ha detallado la Aemet en Twitter.

No habrá viento de poniente, sino que soplará brisa que ventilará las provincias de Alicante, Castellón y gran parte de la de Valencia, salvo la zona más interior, donde no llegará el viento marítimo. ·

Aemet ha explicado que "es raro que se registren temperaturas tan altas", incluso superando los 35 º en el litoral y los 40 en el interior de Valencia en un día de brisa. "Normalmente estos registros tan altos se suelen producir en días de viento de poniente", ha comentado.

Aunque en superficie el viento sople con la dirección típica de la brisa y sea un viento de componente marítima, no se trata de la circulación típica de la brisa en la que el aire fresco marítimo queda retenido junto al suelo refrescando todo el territorio. La brisa típica, la que genera una burbuja de aire fresco y húmedo junto a la superficie, requiere de una contrabrisa.

Este jueves sí será "un día típico de brisa" y "no hará tanto calor en el litoral", según las previsiones de la agencia estatal, pero este miércoles, aunque en superficie esté soplando aparentemente brisa, por encima está soplando viento de componente sur, no hay contrabrisa y, por tanto, no se genera ese circulación cerrada que retiene el aire fresco junto al suelo.

El segundo pico cálido de esta ola de calor llegará el fin de semana, en el que ocurrirá lo mismo que este miércoles: aparentemente soplará brisa, pero realmente será un viento de levante en todos los niveles de la troposfera que no será tan eficiente para refrescar el territorio.