Las salas de conciertos critican unas medidas que "vuelven a castigar a la cultura"

La Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) ha mostrado este martes su sorpresa por las medidas anunciadas por la Generalitat, y ha considerado que "vuelven a castigar a la cultura y a la población más joven, estigmatizando una vez más a un sector que ha demostrado que tiene un grado de incidencia muy bajo en la pandemia".

En un comunicado, la Asacc ha criticado que considere que el "único sector que debe estar totalmente cerrado" sea el del ocio nocturno con un toque de queda que afecta mayoritariamente a su público.

Ha señalado que en otros países se declaran confinamientos totales que afectan al 100% de la población con el objetivo de reducir los contactos de forma rápida para que se pueda recuperar la actividad lo antes posible, y ha criticado que en la sexta ola vuelva a ser "los sospechosos habituales".

Ha considerado que la medida es ineficaz porque el público usuario de las salas de conciertos y los clubs no llegan al 10% de la población, una parte de los jóvenes afectados por las restricciones no las respectará por la necesidad de relacionarse a ciertas edades y se buscarán otros espacios "ocupando espacio público o asistiendo a fiestas clandestinas donde no se cumple ninguna medida sanitaria".

La Asacc ha afirmado que la limitación de las actividades musicales "suponen un recorte que afecta a todo un ecosistema profesional", y ha confiado en que se esté estudiando compensaciones para lo que ven un agravio y un daño patrimonial.