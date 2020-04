Las residencias de Álava no registran fallecimientos por covid-19 por primera vez desde el 28 de marzo

Las residencias de Álava, con 131 fallecidos por coronavirus, no han registrado nuevas muertes por covid-19, situación que no se producía desde el pasado 28 de marzo. Además, no se ha detectado ningún nuevo contagio y ha descendido el número de personas positivas por covid-19 con 18 usuarios menos que el día anterior, de forma que son 338 las personas contagiadas, la cifra más reducida desde el 5 de abril.

El diputado Emilio Sola ha dado a conocer la última actualización, a día 19 de abril, de la incidencia del coronavirus en las residencias para personas mayores en Álava en una rueda de prensa celebrada por vía telemática desde el Palacio Foral, junto al diputado general de Álava, Ramiro González.

Según ha informado Sola, por primera vez desde el pasado 28 de marzo, no se han registrado nuevos fallecimientos, cuyo número total es de 131, después de que se hayan suprimido del cómputo global tres decesos de los que habían informado por error las residencias.

De estas 131 personas fallecidas tanto en residencias como en centros hospitalarios, 70 vivían en centros privados, 59 en recursos forales y las 2 restantes en equipamientos municipales del territorio.

En esta nueva actualización tampoco se han contabilizado nuevos contagios. De hecho, desciende el número de personas con positivo por COVID-19, con 18 menos que el día anterior. Son por tanto 338 personas contagiadas, la cifra más reducida desde el 5 de abril.