Las propuestas del Debate de Política General de Baleares centrarán el próximo pleno del Parlament

Las propuestas del Debate de Política General de Baleares, que se ha celebrado esta semana, centrarán el próximo pleno del Parlament, que estará dividido en dos sesiones. La primera comenzará a las 10.00 horas y, la segunda, una vez que acabe ésta, en torno a las 14.00 horas.

En total, los Grupos Parlamentarios han presentado 196 propuestas hasta este pasado viernes, a las 10.00 horas, cuando finalizaba el plazo de registro. En detalle, el PSIB ha presentado 48 propuestas, el PP 42, Unidas Podemos 22, Ciudadanos 18, MÉS per Mallorca 18, Vox 16, El PI 16 y el Grupo Mixto 16.

Las 48 propuestas del PSIB estarán centradas en la reactivación, la protección de los trabajadores, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa de los derechos sociales, entre otros.

También, las 42 propuestas presentadas por el PP se centrará en la reactivación turística, económica, social y la diversificación de la economía debido al hecho de que los 'populares' consideran que "las políticas del Govern no han sido las adecuadas para afrontar la crisis de la COVID-19".

Otra de las propuestas del PP es la modificación Protocolo de actuación en caso de abuso o explotación sexual infantil. También, esta formación ha registrado propuestas acerca de la vivienda, la subido del precio de la luz, etcétera.

Cs, entre el total de su 18 propuestas registradas, también tiene una en la que solicita la creación de una comisión de investigación de los presuntos casos de abusos sexuales a menores tuteladas. Otras de las propuestas de la formación naranja versarán, de igual modo, sobre vivienda y la financiación del REB.

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos, por su parte, ha presentado un total de 22 propuestas en relación a temas tales como la salud mental, instando al Govern a potenciar programas de prevención y sensibilización respecto al suicidio, y la vivienda, instando a aprobar la totalidad del desarrollo del reglamento de la Ley de Vivienda antes de que finalice esta legislatura.

MÉS ha presentado un total de 18 propuestas centradas, sobre todo, en restringir la compra de viviendas a no residentes y prohibir los incentivos de compra a los extranjeros aunque, también, ha propuesto instar al Govern a presentar antes de que acabe el primer periodo de sesiones de 2022, una propuesta de modificación de la Ley de Turismo para luchar contra el turismo de excesos. En este punto, ha pedido crear una nueva regulación de la modalidad 'todo incluido'.

El PI, por su parte, ha presentado 16 propuestas, entre las que destaca su solicitud al Parlament de instar al Gobierno central a que, en los Presupuestos Generales del Estado 2022, se incorpore una partida de, como mínimo, 100 millones de euros en concepto del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB). Y, que, en un máximo de dos semanas, se produzca la reunión entre la Comisión Bilateral.

Otras de las propuestas de los regionalista son la transferencia de competencias por parte del Estado a la Comunidad en materia de costas, justicia y puertos, la creación de un Observatorio del Comercio, el impulso de una policía autonómica o la elaboración de un informe con propuestas de actuación en relación a la superpoblación y la presión humana en las Islas.

Finalmente, Vox ha presentado propuestas como la eliminación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la elaboración de una nueva normativa "que permita a padres o tutores legales elegir libremente la lengua vehicular de enseñanza".

Antes de esta sesión, a las 10.00 horas, se celebrará otra donde se procederá a la elección del secretario segundo de la Mesa del Parlament; se realizarán las preguntas de control al Govern, una interpelación del PP sobre política general en relación con los Fondos Europeos Next Generation EU; una moción del Grupo Mixto relativa a derechos lingüísticos y, finalmente, la comparecencia de los miembros del Govern competentes para explicar la aplicación inmediata de medidas de compensación de las desventajas de la insularidad.

Sobre esta sesión, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha criticado que desde el Govern hayan comunicado que la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, no podrá comparecer para dar cuenta sobre el avance de la comisión mixta sobre la insularidad.

"El Grupo Mixto no se conformará con cualquier excusa", ha remarcado Castells, quien ha rechazado la justificación del Govern, "que la consellera tiene una reunión con una empresa en Madrid". "No puede seguir escondiéndose. No va a dar la cara", ha aseverado, a la vez que se ha preguntado por qué no va a comparecer cuando el Grupo Mixto solicitó la comparecencia a insistencia del PSIB.