Las principales potencias perfilan sus estrategias para encontrar la vacuna y otras cuatro noticias del día

1. Las principales potencias perfilan sus estrategias para encontrar la mejor vacuna contra el coronavirus

La carrera por encontrar el mejor tratamiento contra el COVID-19 y por supuesto la vacuna definitiva ha provocado que las principales potencias a nivel mundial pongan la maquinaria económica y científica a punto. En la actualidad, Estados Unidos es el país que tiene más investigaciones puestas en marcha, mientras que China tiene ventaja en los ensayos que ya se encuentran en la segunda etapa clínica En este sentido, la fórmula Oxford parece ser la que lleva más ventaja. Son más de 136 ensayos en marcha en más de una decena de países que 'luchan' por ser los primeros en conseguir una fórmula segura, según datos presentados por la Organización Mundial de la Salud.

2. José Antonio Nieto, sobre las palabras de Grande-Marlaska: "No me van a dejar por falso"

José Antonio Nieto ha estado en 'El Cascabel' para dejar claro cuáles son sus verdaderas intenciones al hacer público el caso a través de su presencia en diversos medios de comunicación: "Tengo un cese sin justificación ninguna. Supongo que Grande-Marlaska sabe de mi cese aunque haya dicho otra cosa en sede parlamentaria. Lo que yo quería dejar claro es que no soy un sinvergüenza, ni que he escrito ningún documento. He sido un funcionario leal con la Constitución y con las normas vigentes. Eso es que lo pretendía".

3. Montero asegura que las CCAA más afectadas por la Covid-19 recibirán más fondos y que la primera será Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las autonomías que más han sufrido las consecuencias del coronavirus serán proporcionalmente las que reciban más fondos de los 16.000 millones que el Gobierno va a distribuir y ha asegurado que la Comunidad que más recibirá será la de Madrid. En una interpelación en el Senado planteada por el PP, Montero ha defendido ese reparto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que en un primer tramo distribuirá 6.000 millones de euros para compensar gastos sanitarios en los que las hospitalizaciones, UCIs y pruebas PCR realizadas pesarán el 65 por ciento.

4. Robles destaca el compromiso de España con la OTAN y defiende el papel del Ejército frente al coronavirus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este martes el compromiso de España con la OTAN y ha destacado la "gran implicación" de las Fuerzas Armadas en las misiones aliadas en los diferentes escenarios operativos, resaltando también el papel constructivo de nuestro país en los debates actuales en la Alianza. La ministra también ha expuesto "las importantes experiencias obtenidas por las Fuerzas Armadas españolas durante la Covid-19 y la posibilidad de compartirlas en el marco de OTAN".

5. Nuevos rebrotes de coronavirus en residencias de ancianos de Valladolid: 16 positivos

La Junta de Castilla y León ha detectado tres brotes ya bajo control de COVID-19 en dos residencias privadas de la provincia de Valladolid, donde se han confirmado cinco y 11 casos en cada una de ellas, a lo que se suma un nuevo contagio en una paciente del Hospital Río Hortega que ha obligado a aislar a dos profesionales sanitarios tras dar positivo. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado este martes de esta situación y ha insistido en la importancia de tener "prudencia" y mantener la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado de manos porque "el virus sigue circulando".