Las primeras cartas sobre la mesa del 23-J: la falsa disyuntiva de Pedro Sánchez y el voto útil de Feijóo

Primer día de campaña. Pedro Sánchez reduce el 23-J a la falsa disyuntiva entre él o el tándem Feijóo-Abascal. Este viernes presenta en Madrid su programa electoral. Alberto Núñez Feijóo hace doblete en Sevilla y Badajoz, anclado en el centro y con una apelación constante al voto útil. Un inicio de camino a las elecciones generales que ha dejado la nota discordante en Granada con Macarena Olona. La líder de Caminando Juntos ha denunciado en un prostíbulo de Atarfe la "hipocresía" de "esos que pagan el amor experto" de unas profesionales a las que luego "les dan la espalda y dejan desamparadas".

Audio





El líder socialista alimenta el espíritu de la remontada que los suyos contemplan como posible. A tal fin buscan que cale la idea de que no habrá paseo militar del PP. Inciden en qué hay disputa y el PSOE aguanta mejor de lo previsto. ¿Cómo? Circunscribiendo las urnas a la disyuntiva entre Sánchez o el dúo Alberto Núñez Feijóo Santiago Abascal. O él o el túnel del tiempo atribuido a las derechas como foco de su campaña, aunque vendan hoy su programa. "Adelante", así reza el lema socialista con aplomo de ganador.

Y anclado en el centro aparece Feijóo. La llamada al voto útil para acabar con el sanchismo promete ser una constante de su discurso de aquí al 23-J. Junto a la aspiración de un gobierno en solitario, en Génova confían en el fragor de la contienda y, ante todo, el bloqueo en Murcia como bazas en mano de su líder para sacudirse la sombra de Vox. Por eso, ha apelado a los votantes de Vox y de PSOE asegurando que solo "la papeleta del PP garantiza el fin del sanchismo", dado que de otra forma hay votos que pueden "perderse por el camino".

Abascal y Díaz

Santiago Abascal ha comenzado atacando a Núñez Feijóo, exponiendo que "tiene más interés" en "deshacerse" de Vox que en "liberar" a "los españoles de la plaga del socialismo" y ha asegurado que, tras la cita de 23J "hay un solo voto más para poder expulsar" al presidente Pedro Sánchez "construiremos una alternativa": "Vemos a Feijóo haciendo razonamientos extraños y percibimos que tienen más preocupación por deshacerse de Vox que por librarnos a todos de Pedro Sánchez porque ha dicho que inmediatamente después de las elecciones le ofrecerá un pacto para poder gobernar".

Por su parte, Yolanda Díaz ha reivindicado que su candidatura ha logrado la primera "victoria moral" en la izquierda, al dar esperanza de que se pueden ganar las elecciones, y ha arengado a salir a votar en "masa" al electorado progresista para culminar la "remontada" en los comicios del 23-J: "El relato no era cierto. Os pido que no os creáis ese relato, no van a ganar las elecciones. Que se movilice todo el mundo, salid a votar porque ya cambió todo, porque soplan esos tiempos de remontada para enterrarlos en el Mar".