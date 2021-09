Las polémicas que rodean a Marlaska y otras noticias que debes conocer

De la falsa agresión homófoba a los menores de Ceuta y las balas del 4-M, las polémicas que rodean a Marlaska

Alberto Ortega / Europa Press





Fernando Grande-Marlaska es el ministro que mayor desgaste político lleva a sus espaldas desde que se pusiera al frente del Ministerio del Interior en 2018. El ministro era firme candidato a salir del Gobierno en la remodelación llevada a cabo el pasado mes de julio por Pedro Sánchez, pero, para sorpresa de muchos, Marlaska continuó al frente de su cartera, lo que ha supuesto que sea el protagonista de nuevas polémicas y su dimisión sea una de las más demandadas por la oposición.





La falsa víctima homófoba se inventó el ataque para ocultar a su pareja que estaba con otros hombres





El joven de 20 años que denunció haber sufrido una agresión homófoba el pasado domingo en el barrio madrileño de Malasaña por parte de ocho encapuchados ha reconocido que las heridas fueron consentidas, mientras mantenía relaciones con otra persona. La investigación del caso, que reabrió el debate sobre los delitos de odio y la homofobia, ha dado un giro este miércoles, cuando la Policía Nacional ha acudido al domicilio del joven para tomarle una nueva declaración en comisaría ante las dudas que suscitaba su primera versión.





Los docentes vuelven a las aulas en un curso marcado por la relajación de las medidas

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Con el curso escolar arrancando estos días en toda España cuatro profesores de distintas etapas educativas dan a COPE su testimonio de cómo lo vuelven a afrontar con coronavirus de por medio. La vacunación y la experiencia adquirida marcan un cierto regreso a la 'normalidad'. Lorena es profesora de Educación Infantil. Su curso es complicado ya que con tres años los niños suelen arrancar así su comienzo en el colegio. Además, con el coronavirus de por medio y como hasta los seis años la mascarilla no es obligatoria, en los tres cursos que comprende Infantil se organizan en grupos burbuja.





El tarifazo agrava la situación de las víctimas de 'okupación' en España

Audio





No pueden ni vender sus casas ni disfrutarlas, no perciben ninguna renta por sus viviendas okupadas ni pueden recuperarlas durante meses, a veces años, pero sí tienen que afrontar todos los gastos incluida una factura de la luz que no para de subir y que ese jueves alcanza un nuevo tope histórico con el kilovatio hora instalado en 141,7 euros. Una carga que está agravando la ya difícil situación de las víctimas de okupación ilegal en España.





Herrera recibe el Premio del Club Internacional de Prensa a su trayectoria: La radio es Periodismo y algo más

Vídeo





Este miércoles 8 de septiembre Carlos Herrera ha recibido en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid el premio que entrega el Club Internacional de Prensa a la trayectoria profesional. El presentador de 'Herrera en COPE' ha recibido el galardón agradecido y recordando que "la labor de un periodista es dar noticias", tras lo que ha recordado la última hora del caso del joven de Malasaña. El comunicador de COPE ha recordado que él nació "para la medicina y degeneré afortunadamente para el periodismo, para la radio que es periodismo.