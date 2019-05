Las papeletas de JxCat de fuera de Cataluña incluirán la imagen de Puigdemont

ELECCIONES EUROPEAS

Las papeletas de JxCat para las elecciones europeas del 26 de mayo que se repartan fuera de Cataluña incluirán un dibujo del rostro del ex presidente catalán Carles Puigdemont, aunque no su nombre, tras la prohibición de la Junta Electoral Central (JEC). ,Puigdemont ha publicado un tuit en el que, junto a una fotografía de las papeletas, escribe: "Para el Estado español solo podemos ser candidatos como dibujo, no como seres humanos. Cosas de la democracia plena. (Gracias