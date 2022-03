Las palabras de Iñaki Urdangarin en 'El Partidazo de COPE' y otras noticias que debes conocer

Urdangarin, en El Partidazo de COPE: "Cuando intenté defenderme sufrí un linchamiento mediático importante"

Juanma Castaño ha entrevistado este lunes en 'El Partidazo de COPE' a Iñaki Urdangarin, con el que ha analizado el punto en el que se encuentra desde la perspectiva personal y también cuáles son sus planes de futuro. En primer lugar, el director de 'El Partidazo de COPE' le ha recordado que llevaba muchos años sin ponerse delante de un micrófono, algo que ha recibido con sorpresa: "No tenía ni idea que llevaba tantos años pero, no tan formal, pero siempre he estado cerca del deporte".





China pide ante el Consejo de la ONU la intensificación de los esfuerzos diplomáticos en Ucrania





El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, ha pedido este lunes ante el Consejo de Seguridad "la máxima moderación" y "la intensificación práctica" de los esfuerzos diplomáticos para garantizar "de manera efectiva" la seguridad, las necesidades básicas y las propiedades de los civiles ucranianos y prevenir una "crisis humanitaria a gran escala".





Las claves de la carta del Rey Juan Carlos a Felipe VI

El Rey Juan Carlos siempre ha asegurado que volverá a España cuando sea el momento oportuno y no cree inestabilidad para Felipe VI y en esa línea se pronuncia también en la última carta que le ha remitido al jefe del Estado en la que fija su residencia, por el momento, en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. Como aquel 3 de agosto al anunciar su traslado fuera de España Zarzuela recurre a un comunicado con dos puntos:el primero una misiva del Rey Juan Carlos a su hijo y el segundo la aceptación de su contenido por parte del Rey. Una fórmula tanto entonces como ahora ampliamente meditada en el entorno de Felipe VI.





¿Cuántos impuestos pagas al echar gasolina? Los números detrás de una subida histórica

Los precios energéticos y del combustible siguen encareciéndose en cifras históricas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Mientras la luz y la electricidad está batiendo récords, también lo está haciendo el precio de los carburantes. En los últimos días, hemos podido ver cómo las gasolineras han actualizado sus precios hasta alcanzar unas cifras que no hemos visto en muchos años. Este lunes, el litro de gasolina está disparado y está cerca de los dos euros. El precio medio este lunes en España es de 1,698 euros, mientras que el precio del diésel es algo inferior: 1,608 euros de media.





COPE se vuelca con el 8-M con una programación especial llena de historias de mujeres





La radio es más radio cuando nos escuchamos y este 8 de marzo, se escribe con M de Mujer. M de María, M de Mari Carmen, M de Manuela, M de Macarena… Este 8 de marzo, al igual que el resto del año, la radio tiene voz de mujer y en COPE los oyentes podrán escucharlas con las mejores historias. En este sentido, el próximo martes Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro vivirán en los principales programas de la antena con los oyentes el DíaInternacionaldelaMujer.