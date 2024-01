Las Opas, "satisfechas" con la reunión, emplazan a Mañueco a mejorar regadíos para liderar la producción de hortaliza

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han mostrado su "satisfacción" tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el seno del Consejo Regional Agrario, y le han emplazado a mejorar las infraestructuras relacionadas con el agua para "absorber" la producción de hortalizas de Andalucía y "liderar" este sector en España.

"Estamos ante una ocasión única por los problemas que está teniendo Andalucía con el agua. Pero para que esa producción no se desplace al norte de África, necesitamos mejorar las infraestructuras relacionadas con el mantenimiento del agua y del regadío", han explicado los coordinadores de la Alianza UPA y Coag, Aurelio González y Lorenzo Rivera.

En este sentido, González ha explicado que en el inicio de la reunión ha transmitido el sentir de su organización (UPA) de que la legislatura no había empezado "bien a nivel de interlocución". No obstante, ha exigido un aumento en el presupuesto de la Consejería, compromiso atendido por Mañueco, porque el actual "no ha sido capaz de compensar" problemas como "la sequía o la crisis de la EHE".

También serviría, entre otros aspectos, para contratar "más funcionarios", porque con el equipo actual hay requerimientos que tardan "más de 15 años" en resolverse. "Hay que cambiar la burocratización actual y eso solo se logra con personal", ha apuntado para incidir en que también se podría resolver con el reconocimiento de las Opas como entidades colaboradoras que solventen "este tipo de errores".

Lorenzo Rivera también ha mostrado su "satisfacción" ya que se han podido tratar durante el encuentro temas de "valor para los agricultores y ganaderos" de la Comunidad.

El responsable de COAG en Castilla y León ha apuntado la necesidad de aprovechar la capacidad de la Cuenca del Duero para mejorar las "infraestructuras y el almacenamiento del agua". En este punto, ha emplazado al Ejecutivo autonómico a consensuar un plan especial para trasladar la producción de hortaliza de Andalucía a Castilla y León y que no la "absorba" el norte de África. "Hay que sujetar este regadío, es imprescindible", ha apuntado para asegurar que la iniciativa ha contado con el visto bueno de la Junta.

Desde Asaja, su responsable, Donaciano Dujo, ha mostrado también su "satisfacción" tras la reunión y el compromiso adquirido por Mañueco para mantener una "buena interlocución" con el campo de la Comunidad.

Dujo, que ha expuesto al jefe del Ejecutivo autonómico un "decálogo" con puntos como la mejora para conseguir una PAC "justa", el rejuvenecimiento del campo, una cadena alimentaria "equilibrada" o seguros agrarios "universales", ha avanzado también a Mañueco que este año será el de la reivindicación del "sector en la calle". "Y alguna le tocará a la Junta y, cuando eso suceda, espero que sea atendida", ha apuntado.

La única voz discordante ha sido la del coordinador General UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que ha salido "decepcionado" porque ha salido de la reunión sin "compromisos concretos". "Se ha hablado de muchas cosas, pero no hemos arrancado nada concreto. Nos han dicho que va a aumentar el presupuesto, pero no cuánto, lo mismo nos ha pasado con los seguros agrarios...", ha relatado.

González Palacín también ha coincidido con el resto de representantes de las opas en el análisis de los problemas del sector y ha apostado por potenciar el regadío para que Castilla y León sea polo nacional de la hortaliza. "Pero eso no se hace de un año para otro y tiene que venir de la mano de la industria y una política adecuada de precios", ha sostenido.