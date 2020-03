Las nuevas caras del Comité Ejecutivo de Abascal para Vox: estos son los fichajes y los descartes

Este sábado tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de Vox en la que, entre otras cosas, el partido reformará sus normas internas y Santiago Abascal será reelegido líder de la formación, ya que su candidatura fue la única que consiguió los avales necesarios (el 10% de los afiliados, es decir, 4.900) para someterse a la votación de las bases. En este contexto, Abascal seguirá liderando la formación otros cuatro años al no existir lista rival. Aunque la oficialista no era la única que se iba a presentar. El médico canario, Carmelo González, presentó una candidatura alternativa pero no obtuvo los avales necesarios

Así, Abascal ya ha anunciado los nombres de su nuevo equipo de trabajo, en el que la mayoría formaban parte del anterior Comité Ejecutivo Nacional de Vox, pero hay alguna que otra baja y/o fichaje.

Entre las bajas destaca Rafael Bardají, vocal en la Ejecutiva e ideólogo de la formación. Sin embargo, ahora no estará entre el círculo cercano del líder. Así como Enrique Cabanas, hasta ahora vicesecretario de Presidencia y mano derecha del líder, al que sustituirá Ángel López Maravel, presidente de la Real Federación de Caza. Por su parte, Cabanas pasará a ocupar el cargo de vocal de Bardají.

Otra que no seguirá en el núcleo próximo de Abascal es la diputada de la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, ligada últimamente a importantes polémicas relacionadas con el feminismo. Ni Mazaly Aguilar, quien ostentaba el cargo de vicepresidenta segunda (ahora sustituida por Víctor González) y vicesecretaria de relaciones internacionales, ahora ocupado por Ana Velasco.

En cuanto a las llegadas, Jorge Buxadé (diputado en el Parlamento Europeo) pasa a la vicepresidencia primera del partido en el área política, Victor González también estará en la vicepresidencia segunda, área económica. Pablo Sáez será tesorero, Reyes Romero -diputada- será vicepresidenta tercera como responsable del área social. Por su parte, la tía de Santiago Abascal, Begoña Conde, estará al frente de Formación.