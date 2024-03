Las negociaciones de Presupuestos de Govern y Junts, encalladas en el impuesto de sucesiones

Junts está abierto a recibir propuestas y no han fijado fecha para otra reunión

Las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat de 2024 entre el Govern y Junts continúan encalladas en el impuesto de sucesiones, ya que los de Carles Puigdemont exigen su eliminación y el Ejecutivo catalán se niega a aceptar esta propuesta, han informado fuentes de ambas partes.

Representantes de Junts y del Govern se han reunido este jueves a las 16.00 horas en la Cámara catalana, en un encuentro que han interrumpido durante las votaciones de las mociones del pleno.

Fuentes de Junts han explicado que no ha habido avances en la negociación y que para ellos "es importante que el Govern haga un movimiento" en cuanto al impuesto de sucesiones, pero han afirmado que el Ejecutivo catalán no quiere moverse.

Las mismas fuentes han indicado que tienen la sensación de que el Govern "prefiere no pactar con Junts y no tener Presupuestos", y han especificado que por ahora no han fijado fecha para una nueva reunión.

En el encuentro, el Govern ha hecho retorno de las 100 medidas que les había presentado Junts, y ha cifrado en 350 millones de euros el dinero que la Generalitat dejaría de ingresar si eliminara el impuesto de sucesiones.

ABIERTOS A PROPUESTAS

Las mismas fuentes de Junts han explicado que están abiertos a recibir propuestas sobre sucesiones hasta el lunes, cuando se acaba el plazo para registrar en el Parlament una enmienda a la totalidad, y han sostenido que debatirán si presentarla en la ejecutiva de la formación el mismo lunes.

Al encuentro han asistido, por parte del Govern, el viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià; la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, y el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.

Por parte de Junts, han acudido la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, y los diputados en el Parlament Joan Canadell y Jordi Munell.