Las Navidades traen a Baluarte 10 espectáculos y una exposición

La cuenta atrás para las Navidades está en marcha y en Baluarte ya está todo listo para acoger la programación especial para estas fechas, que en esta ocasión ofrecerá 10 propuestas y un total de 15 funciones.

Destacan varias citas dirigidas a un público infantil y familiar, con títeres y con la visita de unos conocidos personajes televisivos, con un espectáculo musical en euskera o la revisión de una ópera basada en un cuento tradicional; diversas propuestas de música amplificada, con espacio para el góspel, así como para artistas y grupos nacionales; el reestreno de una zarzuela de 1883; además de una exposición que se instala en el auditorio pamplonés por decimosegundo año consecutivo.

Las entradas para todas las citas del programa navideño están ya a la venta entre los 5 y los 45 euros y pueden adquirirse en la web www.baluarte.com y en la taquilla de Baluarte.

El pistoletazo de salida a la Navidad en Baluarte tendrá lugar este jueves 23 (20 horas) con el concierto Oh Happy Day! de Alabama Gospel Choir. Organizado por NK Producciones Artísticas, en el concierto sonarán desde las canciones espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad.

Tras esta cita con el góspel tomarán el testigo las propuestas para el público infantil y familiar. El domingo 26 de diciembre llegará a Baluarte La Granja de Zenón con doble función (16.30 y 19 horas) de su espectáculo ¡Exacto!, que profundiza en valores como el amor, la solidaridad, la amistad y el cuidado del planeta. También habrá doble sesión, los días 29 y 30 de diciembre (19 horas), de la ópera familiar Alí Babá y los 40 ladrones que pondrá en escena Ópera de Cámara de Navarra. Basada en el cuento tradicional incluido en los relatos de Las mil y una noches, OCN hace una revisión de esta ópera -compuesta en 2007 por Iñigo Casalí- para mostrar valores fundamentales de rebeldía frente a la avaricia y la explotación infantil.

El nuevo año se estrenará con el regreso de la compañía de títeres y marionetas Maese Villarejo, los días 3 y 4 de enero (17 y 18.30 horas), que presentará dos títulos infantiles que cuentan las aventuras de Gorgorito: Gorgorito y los camellos reales y Gorgorito y el concurso de villancicos. La última cita dirigida al público infantil y familiar tendrá lugar el domingo 9 de enero, a las 12 y a las 17 horas, de la mano de Ene Kantak que presentará su nuevo proyecto de canciones y coreografías infantiles en euskera, Liluragarria, gorputz barrura goaz, y en el que participará la Comparsa de Gigantes de la Txantrea.

Los conciertos de música amplificada tendrán como protagonistas a artistas y grupos nacionales en auge. La cantante y compositora pamplonesa Natalia Lacunza protagonizará el primer concierto del Festival Santas Pascuas en Baluarte el martes 4 de enero (20 horas). Esa misma semana, el sábado 8 de enero (20 horas), llegará Morgan al auditorio pamplonés para presentar su tercer trabajo de estudio titulado The River and the Stone, con el que se pondrá fin al festival surgido hace ya seis años y que aporta propuestas musicales más íntimas y especiales a la ciudad.

Un día antes, el viernes 7 de enero (20.30 horas), el público podrá disfrutar del concierto Recuperando las emociones de Los Secretos, que actuarán en el marco de la segunda edición del ANAIM Club Fest.

Antes, y como despedida del año 2021, el jueves 30 de diciembre (19.30 horas) Baluarte albergará una gran cita sinfónico-coral: la recuperación de la zarzuela San Franco de Sena, del navarro Emilio Arrieta, que no se interpretaba desde su estreno en Madrid en 1883. La obra, que se podrá escuchar en versión de concierto, llega en el marco de la Temporada de abono 21-22 de la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo el título El regreso del maestro. La velada estará dirigida por el maestro Óliver Díaz y será un homenaje a Arrieta en la celebración del segundo centenario de su nacimiento.

Además de la OSN, sobre el escenario de la Sala Principal estarán los solistas Alejandro Roy (tenor), Beatriz Díaz (soprano), Ángel Ódena (barítono), Manuel Fuentes (barítono-bajo), Julen Jimenez (tenor) e Itsaso Loinaz (tiple), el Coro Lírico de la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO), Patricio Poncela como narrador y colaborará el coro de cámara Aizaga.

Asimismo, durante todas las Navidades se podrá visitar la tradicional muestra de Belenes que alberga la Sala de Exposiciones. Organizada por la Asociación de Belenistas de Pamplona, la exposición Los Belenes en Baluarte permanecerá abierta hasta el 9 de enero en horario de 10.30 a 13.30 y de 17 a 21 horas; salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19 horas.