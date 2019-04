Las mujeres de 40 y más años de Madrid, Murcia y Navarra desean más hijos

FECUNDIDAD ENCUESTA

Las mujeres de 40 y más años de Madrid, Murcia y Navarra son las que quieren tener más hijos en España, pero por distintos motivos no lo consiguen, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).,En su encuesta de fecundidad, relativa a 2018, señala que el 79,2 % de las mujeres de 25 a 29 años aún no ha tenido hijos, porcentaje que se eleva al 88,1 % para todas las mujeres de entre 18 y 30 años.,Más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52 %) no ha tenido