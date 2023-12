Las librerías hacen un guiño al centenario del Ateneo con la reproducción de su marcapáginas de 1923

El gremio de libreros cierra el año con la novela policíaca como la más vendida, con Dolores Redondo a la Cabeza

Las librerías de La Rioja regalarán, durante estas fiestas de Navidad y con todas las compras, un marcapáginas reproducción literal del original de la 'Biblioteca Circulante' del Ateneo Riojano en 1923 como guiño a su centenario.

'No dobles mis hojas para señal de la página que me dejas', es uno de los mensajes que se incluyen en el texto que, también, pide: 'Tómame como el pan, como a las cosas delicadas que amas. Y acuérdate de que me esperan' y que se dirige directamente al lector.

Así lo han dado a conocer el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa, la vicepresidenta del Ateneo Riojano, María Paz García, y la secretaria general de la asociación y de FER Comercio, Adelaida Alútiz.

Con motivo de la celebración del centenario del Ateneo Riojano este año, la Asociación de Librerías de La Rioja y esta institución cultural han cerrado una iniciativa de colaboración cultural.

El Ateneo Riojano ha celebrado durante 2023 el centenario de su fundación con charlas, conferencias y exposiciones con el objetivo de divulgar y dar a conocer esta institución.

Una acción de difusión que se complementa con la campaña de asociación 'Soy Ateneo, ¿y tú?' con la que este año han conseguido sumar cien socios más (llegando a los 350).

También, ha convocado el Premio del Libro Ateneo Riojano que reconoce, en cuatro categorías, (narrativa, poesía, ensayo y divulgación e infantil y juvenil) la labor creadora de autores naturales o residentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se premian los mejores libros publicados a lo largo del año anterior a la convocatoria corriente del Premio en curso. La convocatoria de recepción de propuestas está abierta hasta el 29 de febrero de 2024.

LOS RIOJANOS LEEN NOVELAS POLICÍACAS

Por su parte, las librerías cierran el año con un balance de ventas que muestra claramente, ha dicho su presidente, que "nos encantan las novelas policíacas en La Rioja".

Los libros más vendidos en 2023 en las librerías riojanas han sido 'Esperando al diluvio', de Dolores Redondo; 'El cuco de cristal', de Javier Castillo; 'El Ángel de la ciudad', de Eva García; 'Las hijas de la criada', de Sonsoles Ónega; y 'El problema final', de Arturo Pérez Reverte.