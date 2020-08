Las juventudes socialistas defienden la República y critican a Don Juan Carlos “quiebra su ejemplaridad"

Las Juventudes Socialistas Españolas se reivindican una vez más en su posición de republicanos. La organización juvenil del PSOE, como consta en sus estatutos, ha querido recalcar públicamente su tendencia a la República, mientras Sánchez trata de salvaguardar la continuidad de la Corona en la figura de Felipe VI.

"La posición de JSE con respecto de la monarquía, con independencia del titular de la corona o del estado de la opinión pública, no ha variado desde hace décadas: JSE es una organización estatutariamente republicana que ha venido defendiendo el modelo de república desde hace décadas, a través de campañas políticas y declaraciones públicas de todo tipo y que aspira al establecimiento de este modelo de estado", ha precisado la organización liderada por Omar Anguita, diputado y miembro de la Ejecutiva Federal, a través de un comunicado.

Nuestra posición respecto a la monarquía, con independencia del titular de la corona o del estado de la opinión pública, no ha variado desde hace décadas:



❤️����



�� Comunicado sobre la salida de España de Don Juan Carlos: https://t.co/JeGPF0DXwMpic.twitter.com/f1dGjfGdUJ — JSE (@JSE_ORG) August 5, 2020

La rama juvenil de los socialistas se distancia así de la línea marcada en los últimos días por Sánchez y otros miembros socialistas del Gobierno, como la vicepresidenta primera Carmen Calvo. En su opinión, "las presuntas acciones de Don Juan Carlos de Borbón quiebran la ejemplaridad que se le presuponía y no pueden volver a afectar a la credibilidad de las Instituciones públicas".

Calvo ya ha reconocido esta misma mañana que Don Juan Carlos I "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", sin embargo desde las JSE subrayan que "la decisión del monarca de abandonar España no lo libera del imperio de la ley y tampoco creemos que ayude en absoluto a la posible defensa de su inocencia".

“La responsabilidad política y legal que en su caso se pueda exigir a Don Juan Carlos no está limitada en modo alguno por su país de residencia y esperamos que, llegado el caso, la cooperación con la justicia sea absoluta, como no podría ser de otra manera en quien ha encarnado la Jefatura del Estado durante cuarenta años", destacan.

Además, señalan que la igualdad ante la ley "es un principio democrático fundamental que no debería verse quebrado con independencia del apellido que se tenga".

Discrepancias con el PSOE

Desde la organización socialisat juvenil destacan que "todos somos iguales ante la ley y las garantías constitucionales conferidas a la jefatura del estado han de interpretarse conforme al resto del ordenamiento jurídico y al sentido común".

El paso adelante de las Juventudes Socialistas coincide con un momento de descrédito de la institución monárquica entre la opinión pública que hasta ahora estaba capitalizando Unidas Podemos. Además, contemporiza con una parte importante del electorado socialista que se decanta contrario a la monarquía.

"No existe motivo alguno para continuar cargando con una monarquía carente de los mínimos valores éticos en un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social", explican.

En esta línea, el comunicado seguía apostando por abrir el debate sobre el modelo Estado: "Creemos que no se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España". "Pensamos que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y donde, de verdad, la justicia sea igual para todos, y es nuestra convicción democrática que debe ser el pueblo quien decida", finalizan sin renunciar a su propuesta republicana.