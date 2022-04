Las izquierdas concurrirán a las elecciones bajo la marca "Por Andalucía"

(Actualiza la NA1081 con más datos)

Podemos, Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País han conseguido ponerse de acuerdo para concurrir a las elecciones autonómicas en una sola papeleta electoral y lo harán bajo la marca "Por Andalucía", aunque aún queda por dilucidar quién será el candidato a la Junta.

Después de varios nombres descartados, los seis partidos de izquierdas que negocian desde hace meses para concurrir juntos a las próximas elecciones de Andalucía han acordado lanzar una marca electoral, han indicado a EFE fuentes de la negociación.

El acuerdo ha sido adoptado, aunque sin unanimidad, ya que todos los integrantes en la negociación, excepto Podemos, se mostraron partidarios de la nueva marca durante la reunión mantenida este domingo.

Podemos pretendía que la nueva marca se denominará "Unidas por Andalucía".

Adelante Andalucía, que ya ha elegido a Teresa Rodríguez como candidata a la Junta, optó por concurrir en solitario a las próximas elecciones andaluzas después de exigir en la negociación con estos partidos que los diputados que fueron expulsados del grupo parlamentario de Unidas Podemos fuesen restituidos al mismo.

Tras meses de negociación y discrepancias por el nombre de la marca y la idoneidad de un candidato, la nueva marca aparece en una semana en la que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tiene intención de anunciar de forma inminente el adelanto electoral en junio.

La fecha podría conocerse hoy o mañana martes, tras el Consejo de Gobierno, si Moreno ha optado por el domingo 19 de junio, o la semana próxima si finalmente se inclina por el 26 junio, lo que permitiría la celebración del último pleno del Parlamento de la actual legislatura los días 27 y 28 de abril.

No obstante, los partidos de izquierdas no han cerrado aún quien será el candidato a la Junta, si bien han estado barajando distintos nombres que no han reunido el consenso necesario.

Algunos de los partidos que promueven la unidad apuestan por un candidato independiente, progresista y vinculado a la sociedad civil de Andalucía aunque, según las fuentes, todavía no hay un acuerdo cerrado en este sentido.

Las negociaciones de la izquierda para formar una candidatura conjunta parecían haberse roto hace dos semanas, cuando Más País decidió ausentarse de una reunión, con duras críticas contra Podemos e Izquierda Unida, sin embargo las situación ha virado con el acuerdo de la marca.

En medio de estas negociaciones, las direcciones estatal y andaluza de Podemos ya están impulsando a su candidato Juan Antonio Delgado, actual diputado en el Congreso por Cádiz, que recientemente presentó su candidatura a las primarias de la formación morada y se postuló para ser el aspirante a la Presidencia de la Junta de la unidad de la izquierda.

El acuerdo sobre la marca ha recibido también el visto bueno de las diferentes direcciones nacionales, lo que la sitúa más cerca de la plataforma que quiere liderar la vicepresidenta segunda del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Yolanda Díaz.