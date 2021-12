Las instituciones celebran la Constitución en el Congreso con ocho presidentes autonómicos y nuevos invitados

Breve saludo entre Sánchez y Casado, en contraste con la animada charla del presidente del PP con Díaz Ayuso

Las instituciones del Estado han celebrado este lunes el cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución de 1978 y lo han hecho, por segundo año consecutivo, en el exterior del Congreso, donde ha habido más invitados que en 2020, entre ellos ocho presidentes autonómicos y algunos debutantes en estas ceremonias, como los titulares al frente del TC y del Defensor del Pueblo. Se ha podido ver un breve saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del primer partido de la oposición, Pablo Casado, quien sí ha charlado animadamente con la presidenta de Madrid, su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso.

Las restricciones sanitarias con motivo del Covid, en plena sexta ola de la pandemia y con una nueva variante acechando, han obligado de nuevo al Congreso a sacar a la calle el 'cumpleaños' de la Carta Magna, aunque en esta edición han sido más los invitados a este acto institucional.

En concreto, el escenario ha sido la conocida como Puerta de los Leones, donde la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha pronunciado su tradicional discurso, acompañada por el presidente del Gobierno, por el recién elegido presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano, y por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

En esta ocasión, no obstante, no ha podido estar a su lado el presidente del Senado, Ander Gil, quien el pasado jueves suspendió su agenda pública tras dar positivo por Covid. Por tanto, Gil no se ha podido estrenar en esta ceremonia desde que el pasado mes de julio asumió la Presidencia de la Cámara Alta, a la que llegó a raíz de la remodelación del Gobierno llevada a cabo por Sánchez.

LOS DEBUTANTES

Quienes sí han debutado en este homenaje anual a la Carta Manga, además del nuevo presidente del TC, han sido precisamente los miembros que se incorporaron al Ejecutivo el pasado julio, esto, es Félix Bolaños (Presidencia), Raquel Sánchez (Transportes), Diana Morant (Ciencia), Pilar Llop (Justicia), Pilar Alegría (Educación), Isabel Rodríguez (Política Territorial) e Ione Belarra (Derechos Sociales).

Prácticamente todo el Gobierno, con excepción de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y tercera, Yolanda Díaz, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, han acudido este año a esta ceremonia, en la que se han situado en la escalinata y ambos lados de los leones junto a miembros de las mesas del Congreso y el Senado y portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras.

Las ausencias, las habituales: las de Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH-Bildu, socios parlamentarios del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, así como las de Junts, el PDeCaT, la CUP, Compromís o el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Quienes sí han acudido al acto son representantes de instituciones como el nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, o la recién elegida presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que también han estrenado su cargo en estas lindes; y has ocho presidentes de comunidades autónomas.

AYUSO, CENTRO DE LAS MIRADAS

Así se ha visto a Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) Fernando López Miras (Murcia), en representación del PP, y a Javier Lambán (Aragón), Concha Andreu (La Rioja), Víctor Ángel Torres (Canarias) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura), por parte del PSOE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos ellos han estado sentados en semicírculo frente a la Puerta de los Leones, donde también se han situado diputados y senadores de todos los partidos salvo los citados y una representación de los agentes sociales y de la sociedad civil, singularmente del tercer sector.

Y, al término del discurso de Batet, todos los asistentes han tenido oportunidad de hablar entre ellos y con los periodistas, puesto que este año, al contrario que el pasado, han regresado los 'corrillos', esto es, conversaciones informales de los políticos con los informadores.

Pese a que las cámaras no lo han captado, ha habido un breve saludo entre en Sánchez y Casado, según confirmaron fuentes 'populares', pero se ha limitado a una felicitación por parte de Casado al presidente por la efeméride de la Constitución.

Las miradas se han centrado más si cabe en las conversaciones que ha mantenido el propio Casado con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de los desencuentros en el PP por la celebración del congreso regional. A ambos se les ha visto charlando animadamente hasta en dos ocasiones entre ellos y junto a Feijóo o Mañueco.

A BELARRA NO LE HA GUSTADO EL DISCURSO DE BATET

A Casado y a Sánchez también se les ha visto hablar con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, la única de las instituciones pendientes de renovación que el PSOE y el PP no han conseguido aún cerrar. El mandato del órgano de gobierno de los jueces está caducado desde hace ya tres años.

Los asistentes han visto ese descuerdo como telón de fondo de las palabras de Batet, quien ha reclamado a los políticos "lealtad constitucional" y cumplir sus mandatos de la Carta Magna, incluso cuando no se está de acuerdo, respetar a la mayoría y evitar una judicialización innecesaria de la política.

La alocución de la tercera autoridad del Estado no ha sido, sin embargo, del gusto de todos. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha comentado a su término a los periodistas que no le había gustado porque parecía, ha dicho, que Batet estaba echando la "bronca".