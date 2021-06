Las CC. AA. hacen frente al primer fin de semana tras la marcha atrás de Sanidad en sus restricciones

Varias comunidades han acordado relajar las restricciones relacionadas con el ocio nocturno y la hostelería, después de que Sanidad permitiera a cada región imponer sus propias limitaciones, aunque otras como Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra han preferido retrasar esta decisión.



El ocio nocturno volverá a abrir sus puertas en varias regiones, aunque en la mayoría de ellas lo hará hasta no más tarde de las 2 de la madrugada, con restricciones de aforo, sin pista de baile y sin consumo en la barra.



Después de que el Consejo Interterritorial de Salud diera vía libre a las autonomías para decidir las medidas de prevención en la hostelería y el ocio nocturno, varias de ellas han anunciado ya las primeras ampliaciones en horarios de cierre y aforos en algunos establecimientos.



Estas son algunas de las nuevas medidas adoptadas en cada comunidad:



ANDALUCÍA



Desde este viernes, la hostelería podrá cerrar en todos los niveles de alerta a las 24.00 horas, mientras que en los pubs y discotecas de distritos que pasan al nivel 1 de alerta se permitirá que las personas puedan acudir a las pistas de baile, en exterior, con mascarilla y hasta las 2:00 horas.



Los aforos se aplican en función del nivel de alerta de cada comarca. El 1 contempla que pueden reunirse diez personas en la terraza y ocho en el interior. En el nivel 2 las reuniones pueden ser de ocho en el exterior y seis en el interior y en el nivel 3 seis persona en el exterior y cuatro en el interior.



En los comercios los horarios habituales, con un aforo del 100 por cien en el nivel 1, del 75 por ciento en nivel 2, del 60 por ciento en el 3 y del 50 en el cuatro.



ARAGÓN



Con las tres provincias en el nivel 2 de alerta, Aragón mantiene el cierre a las 00:00 horas de la hostelería y el ocio nocturno sin posibilidad de usar la barra ni la pista de baile.



Tampoco hay cambios en los aforos, que permiten agrupaciones máximas de diez personas en espacios públicos y privados, 100 % de ocupación y máximo diez personas por mesa en terrazas y del 50 % y máximo seis personas por mesa en el interior de la hostelería.



ASTURIAS



Las nuevas medidas aprobadas por la Consejería de Salud permiten la apertura del ocio nocturno hasta las 3:00 horas con los clientes sentados y guardando la distancia de seguridad, mientras que la hora de cierre del resto de la hostelería se mantiene en la 1:00 de la madrugada como hasta ahora.



Las nuevas restricciones que entran hoy en vigor mantienen la prohibición de consumir en la barra de establecimientos hosteleros, pero amplían de seis a diez el número de clientes que podrán sentarse juntos en las terrazas y permite la celebración de eventos con un máximo de 5.000 personas si se realizan al aire libre y de 2.500 si tienen lugar en espacios cerrados.



BALEARES



Los bares y restaurantes pueden abrir interiores (al 50 %) y exteriores (al 100 %) hasta la medianoche de lunes a domingo sin interrupción. En las terrazas se permiten grupos de 10 personas y 6 en el interior.



A los viajeros españoles procedentes de comunidades con incidencia acumulada superior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes se les solicita prueba de antígenos, pero no a los que estén vacunados con un margen de 15 días con una primera dosis.



CANARIAS



Podrán abrir los establecimientos de ocio nocturno en las islas que se encuentren en nivel 1 (Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro) hasta las 2:00 horas, con limitaciones de aforo, ocupación máxima y una adecuada ventilación, tanto en espacios interiores como exteriores, además de llevar un registro de asistentes para garantizar la trazabilidad ante la posible detección de un caso.



La ocupación máxima por mesa será de 10 personas en el exterior y de 4 en espacios interiores, el consumo de alimentos y bebidas se realizará en la mesa, con los clientes sentados, distancia de seguridad de 2 metros y uso correcto de la mascarilla.



No se permite el baile, por lo que la pista de baile deberá precintarse o en su caso ser ocupada por mesas sin sobrepasar el aforo permitido. Asimismo, en los espacios interiores se utilizará ventilación forzada, con el fin de obtener una adecuada renovación del aire.



CANTABRIA



Con una incidencia baja de la enfermedad, Cantabria no aplicará finalmente restricciones horaria a la hostelería, restauración y los locales de ocio nocturno, por lo que estos establecimientos podrán abrir conforme al horario que recoge su licencia.



En cuanto a los aforos, en los siete municipios con nivel 2 (riesgo medio), será del 50 % en los comercios y en el caso de espectáculos del 75 %, mientras que en velatorios, funerales o celebraciones solo se podrá ocupar la mitad del aforo.



Los eventos y actividades multitudinarias al aire libre con público de pie se podrá alcanzar un 50 % del aforo, con un máximo 5.000 personas, sin consumir comidas o bebidas en el nivel bajo, que se reduce al 30 % en el nivel superior, hasta los 2.500 espectadores.



CASTILLA LA MANCHA



Se mantiene las medidas vigentes hasta ahora, por lo que los establecimientos de hostelería pueden permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, con un máximo de 10 personas por mesa.



En las terrazas está permitido un aforo del 100 % y en el interior del 75 %. El aforo en los comercios es del 100 %.



CASTILLA Y LEÓN



Castilla y León reabre desde este viernes el ocio nocturno, con discotecas y salas de fiestas a un tercio del aforo, sin consumo en barra ni pista de baile, y como el resto de la hostelería con horario de cierre a la dos de la madrugada. En terrazas, el horario será el que se recoja en la autorización municipal de actividad.



En otros establecimientos como pubs, karaokes, bares especiales y otros, en este nivel de alarma actual no podrán superar el 75 % del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50 % en las salas de más de 40 clientes y la máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas será de 10 personas.



Otra de las novedades desde este 11 de junio es en los aforos del comercio que pasan del cincuenta al 75 por ciento, mientras que el de los centros comerciales se mantiene en la mitad.



CATALUÑA



Los bares y restaurantes catalanes mantienen este fin de semana su horario de apertura hasta la una de la madrugada y no será hasta el 21 de junio cuando el sector del ocio nocturno podrá reabrir con horario hasta las tres de la madrugada, pistas de baile habilitadas y sin necesidad de guardar la distancia de seguridad.



Este fin de semana, bares y restaurantes pueden abrir de las seis de la mañana a la una de la madrugada, con una limitación de aforo del 50 % en interior y sin límite en exterior, aunque siempre garantizando los dos metros de separación entre mesas y un máximo de seis comensales en cada una.



Continúa la limitación de diez personas en reuniones en exterior e interior y está permitido hacer pícnic en espacios públicos habilitados y sin superar el límite de reunión.



La Generalitat también ha autorizado, a partir del próximo lunes, día 14, hasta 1.500 personas de público para la liga de fútbol profesional y 1.000 para la ACB de baloncesto, al tiempo que se podrán celebrar fiestas de fin de curso escolar, con un máximo de 500 personas.



EXTREMADURA



Desde este viernes, los establecimientos de hostelería y ocio nocturno podrán abrir hasta las dos de la madrugada, con un aforo en el interior del 50 % y del 100 % en terrazas o exteriores.



Está prohibido el consumo en barra y la consumición será en mesa, con un máximo de seis personas en el interior y 10 en el exterior.



GALICIA



Desde este sábado, los restaurantes y bares podrán abrir hasta las 01:00 horas y será obligatorio contar con medidores de CO2. No se podrá prestar servicio en la barra y los grupos se limitan a 6 personas en el interior y 15 por mesa en la terraza.



La limitación de aforo será al 30 % en el interior y 50 % en terrazas -en los municipios en nivel medio de riesgo- y del 50 % y 75 % respectivamente -en aquellos de nivel medio bajo-.



Hay libertad de reunión a cualquier hora y sin límite de personas tanto en interior como en exterior, aunque se recomienda que entre la 1 y las 6 de mañana no haya reuniones excepto de personas convivientes.



LA RIOJA



En hostelería y restauración el aforo máximo en interiores es del 75 %, sin restricciones en espacios abiertos, con apertura hasta las 2 de la madrugada.



En comercio, ocio y cultura, celebraciones religiosas y academias el aforo es del 75 % y en actividades deportivas del 50 %.



MADRID



Espera reabrir el ocio nocturno la semana del 21 de junio si se mantiene la tendencia a la baja de casos de coronavirus y una vez que se establezcan unos protocolos y criterios de apertura en la reunión que van a mantener la Consejería de Sanidad y el sector de la noche madrileña el día 14.



La asociación Noche Madrid plantea una "desescalada progresiva" en tres fases. Su portavoz, Vicente Pizcueta, ha informado a EFE de que pedirán desde el mismo 21 de junio abrir hasta las tres de la mañana, es decir, dos horas más allá de la hostelería, que ahora cierra a la una.



Propone también abrir las pistas de baile al aire libre y recuperar el servicio en barra, aunque no el consumo sino la recogida de bebidas.



MURCIA



En Murcia existe una limitación nocturna horaria (desde medianoche hasta las 6 horas) en las actividades no esenciales, que podrán abrir de 6 horas hasta las 23.59 horas.



En los bares y restaurantes podrán reunirse un máximo de seis personas no convivientes por mesa tanto en interior como en el exterior.



NAVARRA



El Gobierno de Navarra ha acordado mantener las medidas anticovid una semana más, de manera que se mantienen las medidas relativas al sector hostelero, con horario de cierre del interior de los establecimientos, al 30 % como máximo de aforo, a las 23:00 horas.



Las terrazas continúan al 100 % de aforo, manteniendo la distancia de seguridad.



PAÍS VASCO



Siguen en vigor las restricciones decretadas el pasado 2 de junio. La hostelería debe cerrar a las 24.00 horas y está prohibido consumir en barra o de pie, mientras que en cada mesa no podrá haber más de 4 personas.



Están cerrados los establecimientos y locales de ocio nocturno, así como las sociedades gastronómicas, lonjas juveniles y similares. A las 24.00 horas está fijado también el cierre de establecimientos comerciales y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales.



COMUNIDAD VALENCIANA



La hostelería podrá cerrar a la 1 de la mañana (sin que pueda aceptar pedidos a partir de las 00.30 horas) y se mantiene el aforo del 50 % en el interior y del 100 % en terraza; el máximo de diez personas por mesa, y la prohibición de usar la barra, fumar o bailar.



En cuanto al ocio nocturno, los pubs y discotecas pueden abrir hasta las 2 de la mañana, con un aforo del 50 % en interior y 100 % en terraza, máximo de 6 personas por mesa en interiores y 10 personas en exteriores, y sin baile ni karaoke, solo actuaciones de grupos profesionales o DJ.



CEUTA



Se mantienen en vigor las medidas sanitarias de su último decreto, de manera que los bares y restaurantes podrán abrir hasta la una de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos (00.30 horas el resto de la semana), y se permiten las reuniones de hasta diez no convivientes en terrazas hosteleras (seis en interiores), cuando actualmente era hasta seis personas.



Se eleva de un tercio a un 50 por ciento el aforo máximo aprovechable en el interior de los locales hosteleros y un cien por cien de las terrazas (actualmente estaba limitado a un 75 por ciento).



El ocio nocturno seguirá cerrado, pero la ciudad permitirá su apertura "con terrazas y el interior sin pistas de baile y con el uso de las barras restringido".



MELILLA



Melilla amplía el cierre a las 2.00 horas para todas las actividades no esenciales, entre ellas la hostelería, aunque aquellos establecimientos que permanezcan abiertos más allá de las 00.30 horas estarán en la obligación de llevar un libro de registro de los clientes para asegurar la trazabilidad en un hipotético caso de contagio.



Se alivian las restricciones de aforo, que pasa del tercio que había antes a un 50 % en interiores y un 100 % en exteriores, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de 1,5 metros, mientras que en el caso de eventos culturales y deportivos que se desarrollen en interiores se ampliará al 75 %.