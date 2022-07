Las futuras paradas del tranvía admitirán el pago con tarjeta bancaria

El Ayuntamiento pretende que se pueda abonar también con esa opción los billetes en el interior de los autobuses de Tussam

Las futuras paradas del tranvía de Sevilla, que se ubicarán a lo largo del trazado comprendido entre San Bernardo y Nervión --en una primera fase de la ampliación, que lo llevará, posteriormente, hasta el entorno de la estación de Santa Justa--, dispondrán de máquinas expendoras de billetes univiaje y de recarga de tarjetas que admitirán también el pago con tarjetas bancarias, a diferencia de lo que sucede con las paradas actuales.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo de Ciudadanos, a través de su portavoz adjunto, Miguel Ángel Aumesquet, acerca de esa cuestión.

Desde la formación naranaja se ha criticado en varias ocasiones que "desde el pasado mes de febrero, no se permita el pago con tarjeta en esas máquinas expendedoras, lo que que hace que cualquier ciudadano que no lleve dinero en efectivo no pueda subirse al tranvía", provocando "un grave perjuicio al limitar la movilidad". Sin embargo, esa opción "no está disponible desde un principio por las limitaciones técnicas de los equipos ubicados en los andenes", como ha reconocido Cabrera.

El delegado de Movilidad ha manifestado al respecto que está previsto que los nuevos equipos que se instalen con motivo de la ampliación del tranvía "lleven incorporado el pago con tarjeta bancaria". Además, "cuando entren en funcionamiento "se analizará que esta aplicación también esté disponible en las cinco paradas existentes --Plaza Nueva, Archivo de Indias, Puerta Jerez, Prado de San Sebastián y San Bernardo--".

Asimismo, el delegado municipal del ramo ha añadido que en estos momentos se está procediendo a la sustitución de las "canceladoras" de billetes de los autobuses de Tussam, en sus diferentes modalidades, "ya sea mediante soporte físico o utilizando el móvil", de modo que esa fórmula esté operativa "a lo largo de 2023".

El Ayuntamiento también ha anunciado que está trabajando para que, "a la mayor brevedad, los usuarios de los autobuses urbanos puedan acceder a los vehículos "usando billetes obtenidos con un código QR".

Ciudadanos ha saludado el anuncio del delegado de Movilidad para corregir el "paso atrás en digitalización" que existe en la actualidad, "algo que contrasta con la apuesta de la Junta de Andalucía, que permite el sistema de 'Contactless' (uso de la tarjeta sin contacto directo con la máquina) en las estaciones de Metro de Sevilla".