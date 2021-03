Las Fuerzas de Defensa de Israel condenan la investigación del TPI sobre presuntos crímenes de guerra

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Aviv Kohavi, ha condenado la investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre Israel, en la que investiga presuntos crímenes de guerra, mientras que ha defendido la conducta del Ejército israelí.

Además, Kohavi ha prometido a los soldados de las FDI que serán protegidos del posible enjuiciamiento del tribunal, que ha añadido que no está familiarizado con las tácticas terroristas que se encuentran los soldados.

"Soy responsable de la orden de abrir fuego", ha agregado para reafirmar a sus soldados que "no están solos ni estarán solos" ante esta decisión del TPI que supone "cruzar una línea roja", informa 'The Jerusalem Post'.

En este sentido, el jefe de las FDI ha insistido en que "La Haya vive en el viejo mundo" y que en Oriente Próximo "hay una nueva área de terrorismo".

"Los valores de las FDI y el derecho internacional no solo tienen como objetivo evitar daños a los transeúntes del otro lado, también tienen como objetivo permitirnos proteger a nuestros ciudadanos", ha agregado, según recoge 'The Times of Israel'.

La Autoridad Palestina recurrió al TPI para que determinase si Israel ha cometido crímenes de guerra y la Fiscalía ha confirmado el inicio de una investigación sobre los presuntos abusos cometidos desde junio de 2014, después de cinco años de pesquisas preliminares. Lo hace prometiendo que examinará el caso de forma "independiente, imparcial y objetiva", en aparente respuesta a las dudas suscitadas en Israel y en otros países como Estados Unidos.

El propio primer ministro israelí, tras conocerse la investigación del TPI, calificó que se trataba de "puro antisemitismo", lamentado que se haya decidido que "nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas".