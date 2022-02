Las frases más contundentes de Ayuso contra la dirección del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la dirección nacional del PP de actuar contra ella de forma "cruel" y de intentar destruirla al acusarle de casos de corrupción "sin pruebas" y metiendo a su familia en el asunto.

Díaz Ayuso ha comparecido desde la sede de la Presidencia regional madrileña, la Real Casa de Correos, donde ha hecho una declaración sin admitir preguntas de la que las frases más destacadas han sido las siguientes:

- Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.

- Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir.

- No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política.

- Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos.

- El hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente.

- La operación es de abril de 2020, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde La Moncloa.

- Ahora que ya se sabe públicamente, y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional.

- Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada.

- He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que, estoy convencida, tenemos hoy.

- Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí.