Las familias de las víctimas del naufragio de Santander denuncian no haber podido identificar los cuerpos

Los familiares de las víctimas del naufragio del 'Vilaboa Uno' han denunciado "falta de información" sobre lo sucedido y han pedido que continúe la búsqueda del pescador desaparecido, así como poder identificar los cuerpos de los fallecidos.

Así lo han reclamado en el acto de un minuto de silencio por las víctimas del naufragio del barco 'Vilaboa Uno', en el Barrio Pesquero, en donde se han vivido momentos de tensión, y al que han asistido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

En concreto, la hermana de uno de los fallecidos, Francisco San Pedro, ha reclamado saber "la verdad" sobre lo sucedido y ver el cadáver del mismo.

"¿Dónde está mi hermano?, ¿dónde? Hemos ido al juzgado, se ha ido a comisaría, ya no sé ni a dónde tenemos que ir", ha gritado la familiar, que cree que esto es "una sinvergüencería", ha dicho sentir "rabia e impotencia" y ha lamentado no haber podido identificarle ni haber recibido ninguna llamada tras haber pasado "muchas horas".

Asimismo, la mujer y el hijo del desaparecido han pedido a las autoridades que "no dejen de buscar" y ha criticado las "mentiras" difundidas en los medios de comunicación, defendiendo que es "un buen marinero". "Dejen de decir que mi padre se quedó dormido", ha añadido.

Además, otros familiares han criticado que "no es normal" que una de las mujeres se haya enterado del fallecimiento de su marido por las redes sociales. "Eso de que no tenían el teléfono y el contacto no se lo cree nadie", han añadido.

Salvamento Marítimo: "No vamos a ahorrar esfuerzos para encontrar al marinero desaparecido"

Salvamento Marítimo mantiene este martes el dispositivo de búsqueda del marinero desaparecido en el hundimiento de un pesquero frente a las costas de Santander. Dos barcos y tres helicópteros se alternan por mar y aire para tratar de localizar el cuerpo del único tripulante que sigue desaparecido, tras perder la vida dos compañeros y rescatarse a otros siete.

El Jefe de Salvamento marítimo de Santander, German Erostarbe, ha confirmado en COPE Cantabria que seguirán con el dispositivo de búsqueda en los próximos días. "Estamos aprovechando el buen tiempo y la visibilidad para tener el máximo de garantías de que si el desaparecido está a flote lo podamos encontrar. Vamos a ir alternando medios marítimos y aéreos".

Nadie quiere decirlo, pero las posibilidades de encontrar con vida al marinero desaparecido son muy escasas. "Si hubiese estado a flote lo habríamos encontrado. Pero hay dos posibilidades más. Que esté dentro del casco o enganchado a la red o fuera del casco, aunque hundido por la ropa que llevaba o su constitución física"

El tiempo de supervivencia en el agua sin trajes protectores o flotadores es pequeño. "Vamos a dar un margen de tiempo grande para garantizar a los familiares que si la persona está viva lo podamos encontrar. Todos somos conscientes de que con el paso del tiempo bajan las opciones, pero la búsqueda va a ser intensa. Ayer era el día fundamental para localizarle", asegura

Erostarbe ha confirmado que el hundimiento fue muy rápido y quelos marineros casi no tuvieron tiempo de reaccionar. "No pudieron ni lanzar las balsas salvavidas. Con ellas todos hubiesen sobrevivido sin ningún problema", ha lamentado.

Un robot para inspeccionar el interior del barco

Por parte de las autoridades, Revilla ha señalado que están "todos" los medios de Cantabria a disposición de la búsqueda del pescador que dirige Salvamento Marítimo, y aunque lo sucedido está bajo secreto de sumario espera que se conozca qué ha pasado "cuanto antes".

También ha reconocido el "dolor" y la "angustia" de los familiares peruanos del desaparecido, asentados en la región, y que los de los fallecidos quieran identificarlos.

"No sabemos si el cadáver está en el barco. Yo lo que espero que el ministro --de Pesca, Luis Planas-- nos diga que va a poner en marcha todos los dispositivos que cuenta el Ministerio para que fuera de lo que estamos haciendo, que es buscar en superficie en helicóptero y con Protección Civil, se pueda inspeccionar el interior del barco, que está a bastante profundidad".