Las extrañas palabras que "The New York Times" dedica a Fernando Simón

El epidemiólogo Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha convertido debido a la crisis del coronavirus en uno de los grandes protagonistas de la pandemia. Desde finales de enero, cada día celebra una rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia en nuestro país. Su gestión al frente de esta crisis se ha puesto continuamente en duda, puesto que antes del confinamiento no supo ver la importancia del virus y los duros estragos que iba a causar.

De esta manera, el 27 de enero dijo que el coronavirus era un "cuadro gripal" y dos días después aseguró que no era excesivamente letal. Sin embargo, fue el 31 de enero cuando cometió su error más grave. "Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada… Me sorprende este exceso de preocupación”, dijo. Ese "algún caso" se ha convertido en más de 200.000 contagiados y 28.000 muertos registrados, una crisis sanitaria sin precedentes y una parálisis de la economía nunca vista.

En marzo no recomendó el cierre de colegios, no vio necesario que la población usara mascarillas y no vio peligro alguno en participar en manifestaciones como la del 8-M.

"HA DESPERTADO UN TORRENTE DE SIMPATÍA"

Pese a sus continuos errores, muchos han visto en Fernando Simón una persona con un carácter paternalista y amable, un profesional tal vez desacertado en sus predicciones pero sí tranquilo, comprensivo e incluso adorable. Así es también como lo ha descrito el diario norteamericano "The New York Times" en un artículo donde habla de los diferentes expertos en el mundo que han abordado la crisis sanitaria. “En España, el país europeo más afectado después de Italia, el doctor Fernando Simón se ha revelado como una figura adorable de científico heroico (...) Ha ofrecido actualizaciones y observaciones sobre la crisis con su voz ronca, haciendo casi de psicólogo para unos ciudadanos ansiosos que le hacían llegar todo tipo de preguntas online”, señala el diario.

"The New York Times" también recuerda que el doctor Simón dio positivo en coronavirus a finales de marzo, "dando lugar a un torrente de simpatía y buenos deseos por parte de la gente”, señala.

El periódico estadounidense aseguraba que los científicos que ocupan puestos como los de Fernando Simón se han hecho muy populares. “Epidemiólogos y virólogos se han convertido en nombres familiares después de pasar la mayor parte de sus vidas en el anonimato”, se afirma también en el texto.

