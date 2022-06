Las exportaciones crecen un 28% en el primer cuatrimestre y alcanzan un "récord histórico" de 14.113 millones

Las exportaciones de Andalucía alcanzaron los 14.113 millones de euros entre enero y abril de 2022, lo que supone la mayor cifra registrada para un primer cuatrimestre del año desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2021.

Este incremento supera en 4,8 puntos el registrado por la media de España (23,2 por ciento) y es el segundo mayor de las diez comunidades más exportadoras, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, según los datos facilitados por Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera en una nota.

Este récord del sector exterior andaluz en el acumulado del año viene impulsado por el aumento de las ventas internacionales del mes de abril, que ha sido del 27,7 por ciento, más de seis puntos por encima de la media nacional (21,2 por ciento), hasta sumar 3.914 millones, cifra nunca hasta ahora alcanzada en un mes de abril.

Con esta nueva subida, Andalucía alcanza ya 14 meses de crecimiento continuado y a doble dígito de sus exportaciones, prolongando el ciclo expansivo que inició en marzo de 2021 y que desembocó en el récord histórico anual de 2021, con 34.552 millones, con un crecimiento del 24,2 por ciento respecto a 2020.

Esta progresión del sector exterior andaluz se ve reforzada por el crecimiento de las ventas a 19 de sus primeros 20 mercados en el primer cuatrimestre del año, especialmente a algunos estratégicos de Asia, América y Asia con los que gana en diversificación de destinos, como Arabia Saudí, Estados Unidos, China y Marruecos; pero también gracias al notable avance en importantes destinos de Europa como Países Bajos, Bélgica o Turquía.

Asimismo, las ventas internacionales de Andalucía siguen reactivándose especialmente en sus capítulos industriales, como el naval, que multiplica por 35 sus ventas; los productos químicos, que suben un 53 por ciento y los de fundición, que aumentan un 43 por ciento. A ellos, se une el crecimiento sostenido del sector agroalimentario, incluido el aceite de oliva, que avanza al 12,8 por ciento.

A esta reactivación contribuyen las ocho provincias andaluzas, ya que todas incrementan sus exportaciones en este periodo, seis de ellas a doble dígito, entre la que destacan Cádiz, con un 70 por ciento de crecimiento; Huelva, con un 33,2 por ciento más de ventas; y Córdoba, con un 21,5 por ciento.

Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en el primer cuatrimestre del año, un 59 por ciento, hasta los 14.252 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura rozando el equilibrio, con un 99 por ciento, a solo 138 millones del equilibrio comercial. Son 14 puntos por encima de la tasa de cobertura nacional, que fue del 84,7 por ciento. En los primeros cuatro meses del año, España facturó 120.925 millones en ventas y 143.735 millones de compras al exterior, generando un déficit comercial de 21.811 millones.

INCREMENTO DE VENTAS DE BARCOS Y NAVES

En el primer cuatrimestre de 2022, Andalucía incrementó las ventas en 17 de sus 20 capítulos más exportados. Destaca el crecimiento de las exportaciones en el capítulo barcos y demás artefactos flotantes, que multiplica su factura por 35 respecto a los primeros cuatro meses de 2020, hasta alcanzar los 268 millones, entrando en los diez capítulos más exportados, con el 1,9 por ciento del total; el de cereales, que triplica sus ventas (208,9 por ciento), hasta los 144 millones, y el de productos cerámicos, que las duplica (99,3 por ciento), hasta los 134 millones.

Dentro de los diez primeros capítulos, destaca el crecimiento de otros ámbitos industriales que se unen al naval, como los combustibles y aceites minerales, primero exportado con 2.332 millones, el 16,5 por ciento y un crecimiento del 94 por ciento; productos diversos de las industrias químicas, que sube a sexto lugar con 543 millones, el 3,9 por ciento y un aumento del 53 por ciento; fundición, hierro y acero, séptimo con 540 millones, el 3,8 por ciento y alza del 43 por ciento; plásticos y sus manufacturas, décimo segundo, con 280 millones, el dos por ciento y un ascenso del 25,7 por ciento; aeronaves y vehículos espaciales, undécimo, con 429 millones, el tres por ciento y un crecimiento del 6,8 por ciento; y minerales, quinto, con 545 millones, el 3,9 por ciento y subida del 4,8 por ciento.

Refuerza el crecimiento de la exportaciones andaluzas en este periodo la firme progresión de la industria agroalimentaria y de bebidas de Andalucía, que incrementa las ventas de sus principales ámbitos exportadores, como las hortalizas, segundo capítulo exportado por Andalucía en el primer cuatrimestre, con 1.937 millones, el 13,7 por ciento del total y un aumento del 15,3 por ciento; las frutas, en tercera posición con 1.342 millones, el 9,5 por ciento y un a subida del ocho por ciento; y el aceite de oliva, con 961 millones, el 6,8 por ciento y un alza del 12,8 por ciento interanual.

El aceite de oliva es el producto más exportado de Andalucía y forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto exportado, que en su conjunto creció un 18,3 por ciento hasta los 1.121 millones, el 7,9 por ciento del total.

En este periodo, sólo descienden en el Top10 las exportaciones de cobre y sus manufacturas, tan sólo un 0,4 por ciento hasta los 477 millones, el 3,4 por ciento; y las de máquinas, aparatos y material eléctrico, un 6,8 por ciento hasta los 448 millones, el 3,2 por ciento.

CRECIMIENTO EN ARABIA SAUDÍ, EEUU Y CHINA

En el primer cuatrimestre de 2022, el sector exterior andaluz sigue dando pasos hacia la diversificación de mercados, ya que si bien suben notablemente las ventas en Europa, un 24,3 por ciento, hasta los 9.736 millones, el crecimiento es aún más fuerte en el resto de los continentes, aumentando un 41 por ciento en Asia, hasta los 1.435 millones; un 32 por ciento en América, donde exporta por valor de 1.414 millones; y un 25,5 por ciento en África, donde alcanza los 992 millones.

En esta línea, las ventas de Andalucía han avanzado en este periodo en 19 de sus primeros 20 destinos mundiales, destacando el crecimiento en mercados no europeos. Arabia Saudí es el que más crece de los 20 primeros, al multiplicar Andalucía sus exportaciones por cinco (468 por ciento) hasta los 317 millones, el 2,2 por ciento del total, debido al fuerte incremento de las ventas del capítulo naval, con lo que se sitúa como décimo primer mercado de Andalucía.

Asimismo, dentro de los diez primeros mercados, destaca el aumento de las ventas hacia Estados Unidos, primer destino no europeo y quinto mundial, con una fuerte subida del 48,6 por ciento hasta los 987 millones; Marruecos, segundo mercado no europeo y octavo mundial, con un 39,9 por ciento más de exportaciones hasta los 635 millones, el 4,5 por ciento; y China, tercero no europeo y décimo mundial, con un alza del 25,7 por ciento hasta los 441 millones.

Otros países hacia los que se produce un aumento destacado de las ventas son Japón, décimo tercer destino, donde suben un 38 por ciento hasta los 226 millones, el 1,6 por ciento; al que le sigue Turquía, con más del doble de ventas (120,6 por ciento) hasta los 213 millones, el 1,5 por ciento del total.

Como primer destino mundial continúa Alemania, con 1.499 millones, el 10,6 por ciento del total y un alza del 11,6 por ciento; Francia es segundo, con 1.332 millones, el 9,4 por ciento y una subida del 2,6 por ciento; e Italia, tercero, con 1.271 millones, el 9 por ciento y un incremento del 17,3 por ciento. El cuarto es Portugal, con 1.075 millones, el 7,6 por ciento y un aumento del 49,8 por ciento; en sexto, Países Bajos, con 973 millones (6,9 por ciento) y una subida del 72,5 por ciento; en séptimo, Reino Unido, con 846 millones, (6 por ciento) y alza del 6,4 por ciento; y, en noveno, Bélgica, con 524 millones (3,7 por ciento) y avance del 24,2 por ciento.