Las duras críticas de ‘El Langui’ contra la gestión de Carmena al frente del Ayuntamiento

La campaña de las Elecciones Municipales y Autonómicas está dejando anécdotas cuanto menos llamativas. La última es la que ha protagonizado el célebre actor ‘El Langui’, tras ser preguntado sobre la gestión llevada a cabo por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su equipo durante esta Legislatura.

El popular actor no ha dudado a la hora de mostrar su decepción por las políticas ejecutadas por el Consistorio capitalino: “A mí me da mucho coraje que hace cuatro años abogamos por el cambio y tuvimos mucha ilusión; vinieron, visitaron el barrio, se hicieron la foto, salió en el periódico y con el paso del tiempo... instalaciones deportivas paupérrimas, aceras levantadas y parques sin columpios. Si no lo haces, no lo prometas.”

Ya hace unos meses, ‘El Langui’ demandó a la regidora que se centrara un poco más en el barrio de Pan Bendito y distrito de Carabanchel a través de un tema musical: "Infectado Distrito". El efecto de aquella llamada de atención, según el actor, ha sido nulo: "Cuando das un poco de guerra y das el toque de atención, tienes la gran suerte de que los medios recogen la noticia y tienes voz, te mandan a operativos durante una semana y, al poco tiempo, si te he visto no me acuerdo", lamenta.