Las dudas del sector privado sobre el plan de ahorro energético y otras noticias que debes conocer

1. El sector privado hace públicas sus dudas sobre la aplicación del decreto de ahorro energético del Gobierno

La casuística y la ubicación marcan las dudas de las empresas en la aplicación del decreto de ahorro energético. Por ejemplo, los comercios de alimentación van a rebajar a 25 grados ese límite de temperatura para garantizar la cadena de frío, tal y como permite la normativa.

2. Estas son las provincias que se encuentran en alerta por tormentas y lluvias: ¿cuándo remitirá el calor?

Las temperaturas extremas continúan atizando a casi todas las comunidades autónomas de España que se encuentran en alerta por el intenso calor, a excepción de Asturias, Pontevedra, A Coruña, Lugo y Cantabria. Además, la costa vasca, las zonas de montaña tendrán temperaturas más suaves. Sin embargo, los termómetros de algunas ciudades marcan temperaturas superiores a los 40 grados.

3. Los casos de la covid-19 a nivel mundial bajaron un nueve por ciento en la última semana de julio

El número de casos semanales de la covid-19 a nivel mundial disminuyó un nueve por ciento durante la semana del 25 al 31 de julio en comparación con la semana anterior, con más de 6,5 millones de casos nuevos notificados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

4. Estas son las razones de las tensiones entre China y Taiwán: un conflicto que va más allá de lo político

Las últimas 24 horas tienen una protagonista y un punto conflictivo. La protagonista es la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el lugar conflictivo es Taiwán. El viaje de Pelosi no ha sentado muy bien en China. El ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la visita como una completa farsa, y ha advertido que "quién ofenda a China será castigado". Pero este conflicto no ha surgido de un día para otro. Si no que viene de muy atrás en el tiempo.

5. Cesc, en El Partidazo de COPE: "El año pasado hablé con gente del Barça para que ficharan a Tchouaméni"

Este verano se cumplen 14 años del gol de penalti de Cesc Fábregas a Italia que cambió la historia del fútbol español. Este verano se cumplen también 12 años del pase de Cesc a Iniesta para marcar el gol de nuestras vidas. Y se cumplen también este verano 10 años del otro penalti de Cesc ante Portugal que nos metió en la otra final de la Eurocopa que también ganamos. Ahora el centrocampista español, a sus 35 años, empezará una nueva aventura profesional en el Cómo de la Serie B italiana. “Estamos aquí aguantando para jugar un par de añitos más. Todavía me queda gasolina”, recalcó.