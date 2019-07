Las diferencias de Sánchez entre la investidura de 2016 y la de 2019

Daniel Galvalizi

El discurso del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha presentado varias diferencias con respecto al de su intento de llegar al Gobierno en 2016, especialmente en su actitud con Ciudadanos y Podemos y en sus propuestas sobre Cataluña y la lucha contra la corrupción.

En su discurso de hace casi tres años y medio, Sánchez comenzó con un vehemente llamamiento al cambio, una palabra que mencionó hasta 63 veces, tanto en el terreno político como en el económico, y ofreció un gobierno "aliado con todos los que deseen el cambio". Aquí incluyó a Podemos y a Ciudadanos.

Sin embargo, el discurso de este lunes ha comenzado con una referencia histórica a la España de 1979 y las transformaciones políticas y económicas sufridas desde entonces, y la mayoría de la docena de veces que mencionó la palabra "cambio" fue con respecto al clima y el calentamiento global.

Otra singular diferencia ha sido la apelación a Podemos, a quien en 2016 se dirigió enfáticamente y al que propuso "discutir sobre sillas y reparto de poderes"; pero, puntualizó acto seguido, eso es "absurdo" porque las dos fuerzas no tenían mayoría "suficiente".

Por ello, pidió a la formación "morada" que se uniera para hacer "un gobierno de cambio" con Ciudadanos.

"El grupo Socialista no exige nada, no aspira a imponer nada, no tenemos líneas rojas, tan solo firmes convicciones", dijo hace tres años en su reclamo de apoyo a Podemos, y recalcó: "Si creemos realmente en la democracia, las diferencias entre ideologías no pueden ser nunca un problema".

También hay matices en sus llamamientos a Ciudadanos: mientras que hoy le cuestionó "la foto de Colón" junto al PP y Vox, así como su "cordón sanitario", en 2016 quiso agradecer "públicamente a todos y cada uno" de los diputados liberales y especialmente "a su presidente" Albert Rivera su "valentía y su coraje" por el acuerdo de investidura que habían firmado un mes atrás Cs y PSOE.

Las propuestas concretas de hace tres años presentaron asimismo diferencias: los cinco "grandes desafíos" que esbozó Sánchez fueron en aquel entonces el empleo, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, el rol de España en el mundo y el conflicto en Cataluña, en ese orden).

En el pleno de hoy, el presidente en funciones ha mencionado seis objetivos primordiales y en ellos ha repetido el empleo, la desigualdad social y fortalecer a España en Europa, pero ha excluido la corrupción y Cataluña para añadir la igualdad de género, la emergencia climática y la revolución digital.

También ha cambiado los adjetivos con los que definió su modelo de gobierno en 2016 y los que ha empleado para describir el que quiere poner en funcionamiento en 2019.

Si hace tres año habló de un Ejecutivo "progresista y reformista", hoy hizo referencia a uno "ecologista, progresista, feminista y europeísta".

Sobre Cataluña, el líder del PSOE no hizo mención concreta hoy al desafío soberanista ni a la crisis territorial, en tanto que en su primera intervención de la sesión de investidura de hace tres años dedicó varios minutos a este asunto, lamentando la "falta de diálogo" entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat.

"Nos duele constatar que parte de la sociedad catalana ha desconectado con nuestro proyecto común que es España", decía Sánchez, y expresaba su interés en "ayudar a un nuevo entendimiento entre catalanes y el resto de sus compatriotas españoles".

En materia de corrupción, el líder del PSOE elaboró hace tres años en su discurso una larga lista de medidas acordadas con Ciudadanos para una "regeneración democrática", entre las cuales incluía "limitar a ocho años" la permanencia de una misma persona al frente de la presidencia del Ejecutivo.

Sin embargo, hoy Sánchez se ha limitado a destacar la baja en el porcentaje de españoles preocupados por la corrupción -de un 60 a un 26%, según el CIS-, y ha anunciado que promoverá una ley de protección de testigos y denunciantes de casos de corrupción.

Finalmente, la culminación de ambos discursos fue similar: hace tres años, Sánchez reclamó sacar a España "de la situación de bloqueo"; hoy pidió a los partidos que "retiren las barreras" y permitan que el país "tenga gobierno".