Las diez frases de Torra en su juicio por desobediencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este lunes que la Junta Electoral Central (JEC) hizo lo posible para enviarlo a juicio por no retirar los lazos amarillos, aunque ha reconocido que desobedeció al árbitro electoral y no cumplió su orden "ilegal".

Torra, que se enfrenta a una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia, ha sido interrogado por su abogado, Gonzalo Boye, durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el primer juicio en democracia a un presidente de la Generalitat en activo.

La comparecencia de Torra, que se ha negado a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox, se puede sintetizar en diez de las frases que ha esgrimido ante el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos:

- Sobre si cumplió la orden de la JEC: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia".

- "La JEC quería situar al presidente de la Generalitat ante una disyuntiva muy clara: por un lado, hacerle obedecer un acto nulo e ilegal y, por el otro, hacerlo prevaricar".

- Sobre la orden de la JEC: "Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo o una estelada o un símbolo que se considere que debe lucir en su edificio". "Era un acto de censura y no estaba dispuesto a permitirlo".

- "Las escuelas, los centros sanitarios no son titularidad de la Generalitat ni competencia mía, en absoluto. Nunca he considerado, ni lo haré, dar una orden a un director de escuela o de hospital respecto a la decisión que deban tomar. En este país se respeta la autonomía de escuelas y hospitales".

- "Existe en este país un gran consenso social de que la judicialización de la política no es una cosa que a los catalanes nos guste. Nos repugna. Somos gente demócrata que queremos decidir las cosas democráticamente y no entendemos cómo ante mandatos populares se aplica el Código Penal".

- Sobre la pancarta a favor de la excarcelación de los líderes del "procés": "No se nos puede obligar a olvidar a la gente que más ha sufrido para permitir a la gente votar, en un referéndum de autodeterminación, su futuro político". Los lazos amarillos "deberían ser patrimonio común. No son partidistas ni es propaganda".

- "La pregunta no es qué hacía la pancarta de los presos políticos (en el balcón del Palau de la Generalitat) sino por qué no estaba en otros edificios públicos, como la Delegación del Gobierno".

- "Cuando la Justicia entra en un tema en el que no había entrado nunca (el referéndum) se judicializa un hecho político. Estamos hablando de presos políticos. Por más que incomode a alguien, por más que alguien salga de una sala cuando hablamos de presos políticos".

- "En este país existe un conflicto político, el derecho a la autodeterminación es político... la pancarta (a favor de excarcelar a los políticos presos) no es patrimonio de nadie, es de todos los que luchan por la libertad".

- Sobre Vox, que ejerce la acusación popular: Se trata de un "partido franquista". "Este país ha sufrido cuarenta años de dictadura fascista, y no responderé".