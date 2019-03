Las diez frases más destacadas de Millo en el Supremo

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha defendido hoy, en su declaración como testigo en el juicio del "procés", la actuación de la Policía y Guardia Civil el 1-O y ha descrito cómo los políticos independentistas quisieron seguir con el referéndum a pesar de sus advertencias. Estas son las diez frases más destacadas de su declaración:

- "Los cuerpos actuaron de acuerdo con la ley, cumpliendo con su obligación, con profesionalidad y con proporcionalidad" el 1-O. "Cuando los antidisturbios actúan nunca generan imágenes agradables, nunca, en ningún lugar del mundo".

- "Vimos ejercer la violencia contra agentes de manera clara, en un choque evidente", por parte de "masas, murallas de personas, dispuestas a enfrentarse, a oponerse, y a hacerlo en algunos casos violentamente, a la policía judicial". "Había personas camufladas que tenían objetivos de carácter violento en su actuación".

- "La violencia tiene relación directa con lo que vimos, observamos y comprobamos. Si no hubo detenciones habrá que preguntar a los cuerpos policiales presentes, los Mossos en ese caso, por qué no hubo detenciones".

- Sobre Puigdemont: "Al otro lado de la mesa me encontré una silla vacía, no había respuesta a nada que no fuera cometer un acto ilegal como un referéndum de independencia". "Recibí un mensaje de Puigdemont en el que me preguntaba si era cierto que si convocaba elecciones no se aplicaría el 155".

- De Junqueras: "Me confesó que él personalmente no era partidario de que esto fuera tan deprisa, pero que estaba comprometido con el gobierno para tirar adelante este proceso". "Me dijo: 'Soy independentista, lo he sido siempre y no tengo que demostrarlo. Otros en mi Gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo muy importante para demostrar que lo son".

- "Había un clima de crispación que hacía prever que podía haber un riesgo para la integridad de las personas. (...) Y así se lo manifesté (a Puigdemont)". "A mí me amenazaron. Escribieron en una pared 'Millo muerte'".

- Sobre la junta de seguridad del 28 de septiembre. "Era un auténtico esperpento". "Los representantes del Govern y el mayor (de los Mossos) insistían en que no era necesaria la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no estaban de acuerdo, que no habían pedido que vinieran porque tenían capacidad sobrada para dar cumplimiento al auto del juez".

- "Era un poco el mundo al revés: la policía judicial actuaba por orden del juez y del fiscal con el objetivo de cumplir con la legalidad democrática vigente y, en cambio, la llamada que se hacía desde las instituciones públicas catalanas y las entidades del movimiento soberanista era de 'salgamos a defender nuestra instituciones'. Lo que pretende denotar que alguien las estaba acatando. Y ese alguien era la policía judicial".

- De la DUI: "Nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soflamas... es decir, la situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma. Esto no era una broma, iba en serio".

- "Pude ver personalmente lesiones, dedos rotos, alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, hay que utilizar un objeto punzante. Un agente me explicó que había caído en la trampa del Fairy: verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza".