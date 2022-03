Las denuncias de Ayuso y su petición de expulsiones dependerán del nuevo PP

La nueva dirección del PP, que será elegida en el congreso del 1 y el 2 de abril en Sevilla, será la encargada de decidir si investiga las denuncias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre una operación para derribarla y la petición que ha hecho este martes de expulsar a los implicados.

Los equipos que de forma transitoria llevan las riendas de la formación hasta el XX Congreso Nacional, que relevará a Pablo Casado, no tocarán este asunto, según han explicado este martes en rueda de prensa la nueva coordinadora general de la formación, Cuca Gamarra, y el presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Esteban González Pons.

En el día en el que Génova ha archivado formalmente el expediente abierto en su contra, ambos dirigentes han confiado en la honorabilidad de la presidenta madrileña, lo que contrasta con las sospechas acerca de un posible tráfico de influencias, sembradas por la dirección saliente, por los contratos sanitarios de su Gobierno de los que se ha beneficiado su hermano.

"Confianza total en la honorabalidad de Ayuso. No es cuestión de explicaciones suficientes o insuficientes, cuando se confía se confía en la honorabilidad de alguien es que no hacen falta ni explicaciones", ha apuntado Pons. "Hasta el momento al PP no le consta ningún tipo de irregularidad", ha agregado.

Sobre la decisión de que cualquier tipo de investigación recaiga en los futuros gestores del PP, el eurodiputado ha bromeado, al definirse como González COC (por las siglas del comité organizador) para sostener que llega a lo que llega y que la "depuración de responsabilidades queda muy lejos" de sus posibilidades.

"No es una patada de balón", ha explicado además, para recalcar que en solo 30 días el nuevo equipo deberá adoptar éstas y otras decisiones relevantes.

González Pons ha evitado además opinar sobre la intervención de Díaz Ayuso ante la Junta Directiva Nacional que este martes ha convocado el XX Congreso, y en la que la presidenta madrileña se ha comparado con Rita Barberá, que murió meses después de darse de baja del PP cuando el partido le pidió que dejara el Senado por las sospechas de corrupción en su contra.

Pons ha seguido la línea marcada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que todos dan por hecho ya como nuevo líder, y que este martes ha vuelto a señalar que Díaz Ayuso no les presenta dudas sobre su honorabilidad y ha recalcado que es "un activo incuestionable del PP de Madrid".