Las crudas palabras de María León sobre Vox: "Me da ganas de vomitar"

La actriz María León ha vuelto a los escenarios con 'La pasión de Yerma', una versión libre del clásico de Lorca sobre la mujer y la maternidad que ha tenido su estreno mundia en Granada. Con motivo del esperado regreso de la hermana de Paco León al teatro, el diario "El Mundo" ha entrevistado a la actriz para hablar sobre la visión de la maternidad en la sociedad, los trabajos que más le han marcado (para bien y para mal) y hasta de Bertín Osborne.

La política también se ha colado en la conversación que María León ha mantenido con "El Mundo". La intérprete asegura que la política en España se ha vuelto "ingobernable" y pide a los políticos que se escuchen más. Justo después opina sobre las polémicas palabras de la diputada por Madrid Alicia Rubio que dijo en noviembre que propondría una asignatura de costura para las mujeres. "Me parece tan pobre de alma y de mente, ¿cómo puede ser alguien tan pobre de mente? Se cose un botón para calzar la chaqueta; eso lo hace un hombre y una mujer. ¿Me estás diciendo a mí que hemos venido aquí para calzar a los hombres? (...) Me crea tanta violencia y tanta tristeza que lo único que le diría a esta señora es que fuera de nuevo al colegio".

María León asegura también que Vox le da "ganas de vomitar". "Me crea una descomposición brutal. No puedo pensar ni siquiera que sea real. Me parece una pesadilla, una mala película, en la que no tendría que haber público", ha contado. Por último, también lanza un mensaje contra el presentador Bertín Osborne por asegurar que no había ninguna desigualdad entre hombres y mujeres. "Lo que no tiene es consciencia (...) Él se tendría que ir a su casa y no salir", concluye.