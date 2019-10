Las contundentes palabras de Javier Ortega Smith sobre las 'Trece Rosas' en TVE que han sido muy debatidas

Contundentes declaraciones de Javier Ortega Smith , secretario general de Vox, en su entrevista de este viernes en 'Los Desayunos de TVE', donde el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Madrid se ha referido a las 'Trece Rosas' como las causantes de varios "crímenes brutales": "Lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente", ha sentenciado el político de Vox.

Las declaraciones han provocado una importante revolución en las redes sociales, donde los usuarios han mostrado su división sobre las palabras de Smith en la televisión pública. Ha sido tan grande la repercusión que incluso 'Maldito Bulo' ha querido desmentir las palabra del número dos de Vox a nivel nacional.

No, no hay ninguna prueba de que Trece Rosas “torturaran, violaran y asesinaran vilmente” en las checas de Madrid como dice Ortega Smith y la sentencia no las acusa de ello.https://t.co/5rryshdcIx