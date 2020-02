Las contradiciones de Podemos con 'Billy el Niño' que les han obligado a pedir disculpas

Ayer, Pablo Iglesias aplaudía al Rey en el Congreso de los Diputados después de no hacerlo en el año 2016. Ahora, la polémica de Podemos gira alrededor del proceso de demanda que llevaban tiempo reclamando contra Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. A sus 73 años, Pacheco tiene una Medalla al Mérito Policial aunque todavía no ha sido investigado ni juzgado por su pasado como torturador franquista. Billy el Niño pasará a la historia por contar con una sala de torturas propia y por ser recordado como uno de los personajes más perversos del país. En la actualidad, cobra como expolicía condecorado en España.

Hoy, Podemos ha votado junto con el PSOE, Vox, PP y Ciudadanos para que no se publique el historial del torturador. La decisión de la formación morada ha sido justificada por el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que realizaba las siguientes declaraciones a través de Twitter: “Hoy en la Junta de Portavoces hemos votado en contra de difundir la hoja de servicio de Billy el Niño porque teníamos dudas jurídicas. Hemos estudiado el tema en detalle y hemos reparado en el error. Cuando vuelva a la solicitud a la Mesa votaremos a favor”

Esta tarde, cambiaban de decisión y reconocían el fallo. Así lo trasladaban a través de su cuenta oficial en Twitter y personalmente el líder de Podemos:

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7