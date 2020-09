Las comunidades autónomas aumentan el número de pruebas PCR y otras cuatro noticias del día

1. Las comunidades autónomas consiguen aumentar en un 10 % sus capacidades para efectuar pruebas PCR

A fecha de 27 de agosto, las comunidades autónomas han realizado 6.416.533 pruebas PCR desde que comenzó la epidemia, y han logrado aumentar en un 10 % su capacidad para efectuar estos test en la semana comprendida entre el 21 y el 27 de agosto, período en el que se han efectuado 136,23 por cada 1.000 habitantes. Estos datos han sido aportados por el Ministerio de Sanidad este lunes en un comunicado en el que se detalla que desde el inicio de la pandemia se han efectuado 9.210.337 pruebas diagnósticas, de las que 692.891 corresponden a la semana del 21 al 27 de agosto.

2. Los principales obstáculos a los que se enfrenta la aplicación 'Radar Covid' para garantizar su efectividad

La necesidad de rastreo unida a la de controlar el número de contagios y brotes activos en nuestro país hicieron pensar, dentro del Gobierno de España, que las nuevas tecnologías era una de las mejores aliadas para controlar la expansión del virus. Hace cuatro meses que se probó en La Gomera la aplicación Radar Covid, una herramienta útil para poder controlar la pandemia en nuestro país y que ya está disponible en seis comunidades autónomas.

3. Simón admite que "la situación no es buena" tras un nuevo repunte en los datos

El Ministerio de Sanidad considera que, aunque la situación epidemiológica en España "no es buena", como atestiguan los más de 23.000 nuevos contagios contabilizados este fin de semana, "no es catastrófica" y los sistemas sanitarios, si bien algunos están sometidos a más estrés, están funcionando "correctamente". "Pero seguimos teniendo incremento de transmisión, y eso no nos puede dejar dormir tranquilos, al menos a nosotros", ha zanjado en la rueda de prensa de los lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien ha insistido en que la situación actual no tienen nada que ver con la de marzo y abril.

4. Los nuevos Presupuestos, un quebradero de cabeza para Sánchez y su coalición

El PSOE busca amarrar unos nuevos presupuestos a toda costa. Para ello, debe elaborar un borrador de dichas cuentas públicas, desde cada ministerio, y remitirlo al ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero. Una vez aprobado por el Gobierno, deberá ser llevado al Congreso de los Diputados. Desde allí, los diferentes grupos parlamentarios dispondrán de 15 días para presentar sus enmiendas y ver si sale adelante o no. El PSOE espera, por lo menos, llegar a acuerdos con PNV y Ciudadanos, hasta ahora los más cercanos a alcanzar entendimientos.

5. Trump amenaza con enviar fuerzas federales a Portland incluso si no se lo pide el alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/TANNEN MAURYTANNEN MAURY

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención de las fuerzas federales en Portland, escenario de graves disturbios y manifestaciones, incluso si las autoridades estatales o municipales no lo solicitan. "Portland es un lío desde hace muchos años. ¡Si este chiste de alcalde no la limpia, iremos nosotros e iremos a por ellos!", ha afirmado Trump a través de su cuenta oficial en Twitter, en referencia al alcalde, el demócrata Ted Wheeler. El sábado un simpatizante de Trump murió tiroteado durante los disturbios entre partidarios del presidente y del movimiento de protesta contra el racismo y la violencia policial.