Las claves para entender el impuesto municipal de plusvalía: ¿en qué ciudades de España es más alto?

El Tribunal Constitucional ha asestado un duro revés a la conocida como plusvalía municipal, después de haber declarado inconstitucional varios puntos de la ley reguladora de las Haciendas locales, al establecer un "método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento". Este impuesto supone cada año que los ayuntamientos ingresen más de 2.500 millones de euros.

En concreto, se ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4. A continuación repasamos todas las claves relacionadas con esta decisión y con este impuesto.

Las claves para entender el impuesto

El concepto de término plusvalía municipal es un término coloquial, pero hace referencia al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Lo que propone esta ley es que por el simple paso del tiempo entre el momento de adquisición y traspaso se produce un incremento del valor. Por ese alza teórico es por el que se tributa, basándose en el valor del suelo del terreno o inmueble objeto del impuesto.

¿Cuándo se tiene que pagar?

Este impuesto se aplica cuando se produce la venta de un inmueble, una donación o una herencia, principalmente. Se trata de un impuesto que se tiene que pagar al ayuntamiento que corresponda en función de la ubicación del bien en cuestión.

¿Quién lo tiene que pagar?

En el caso de una venta tiene que ser abonado por parte del comprador. En el caso de que se trate de una herencia o donación es el receptor el que debe pagar la cuantía establecida.

¿Cuánto tiempo se dispone para pagarlo?

En el caso de que sea una venta o una donación se tiene un plazo de 30 días hábiles desde la transmisión. Si se trata de una herencia hay un plazo de seis meses, prorrogables hasta un año sin ningún tipo de coste.

¿Cuál es el futuro de este impuesto?

Según los expertos. Los ayuntamientos paralizarán la notificación de liquidaciones del impuesto de plusvalía con motivo de la venta, herencia o donaciones de inmuebles hasta que se reforme la norma.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También señalan que la sentencia del Constitucional abra la puerta a continuar reclamando aquellas situaciones que no sean firme antes de la fecha de aprobación de la sentencia. Ante este hecho, el escenario definitivo no está nada claro, ya que no se conoce el contenido exacto del fallo. Lo que sí ha comunicado el Constitucional que no tendrá efectos retroactivos para aquellas situaciones que ya sean firmes.

¿Dónde se paga más?

Hacienda elabora cada año el ranking tributario con las 52 capitales de provincia españolas, incluyendo también las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se toma como base imponible para todos los municipios el mismo hipotético incremento de valor del terreno de 601,01 euros. A esa cantidad se aplica el tipo impositivo que establece cada ayuntamiento.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria de 2020 hay 18 capitales de provincia en las que se paga la cuota media más alta. Son los que tienen el porcentaje máximo permitido que es del 30 %. Aquí encontramos: Alicante, Barcelona, Gerona, Tarragona, Cádiz, Granada, Huelva, Cuenca, León, Salamanca, Logroño, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza y Teruel.

La capital, Madrid, ocupa el vigesimocuarto puesto con 174,29 euros. ¿Quién cierra la lista? Bilbao con una cuota media de 28,32 euros. Muy por detrás de la penúltima del ránking que es San Sebastián con 58,30 euros.