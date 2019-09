Las políticas y actitudes del Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, en muchos casos son reprobables. Pero lo cierto es que consigue que todo lo que le rodea no deje indiferente a nadie. Nos encontramos con un personaje al que el dicho popular 'odiado y querido a partes iguales' le viene como anillo al dedo. En ocasiones se pasa de frenada, lo que hace que sus detractores se lancen contra él. Muchos lo hacen mediante la técnica de la carta que se hacen virales.

Uno de los episodios más sonados tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando el líder de Podemos criticó las donaciones que que el empresario Amancio Ortega realiza para contribuir al equipamiento para la lucha contra el cáncer. "Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", aseguraba aquellos días Iglesias, que añadía que "España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones como las de Amancio Ortega."

Unas declaraciones que no le salieron gratis al político de extrema izquierda. Y es que varios enfermos de cáncer mostradon su apoyo al fundador de Inditex tras recibir su rechazo. Una mujer que lleva más de 10 años combatiendo esta dura enfermedad, Tina Fuertes, reunió más de 120.000 firmas en change.org para decir "no al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega".

“Tal vez a ti no te importe, pero mi familia y yo nos levantamos cada mañana esperando que la ciencia avance rápido y me dé una oportunidad de alargar mi vida en esta lucha diaria que batallo contra el cáncer”, señalaba en la petición.

Otra enferma de cáncer, Inma Escriche, se sumó a esta defensa y compartió una publicación que ya escribió en junio de 2017 en Facebook: “La quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”. “Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER. Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá”, decía de forma tajante en sus redes sociales. “De nuevo voy a decirlo y con mayúsculas: GRACIAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA!!!!”, ha sentenciado.

"La quimio de hoy es un homenaje a #amancioortega . Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a #zara , no fui la única, ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la #fundacionamancioortega apareciendo hoy con su ropa. Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER . Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá.

Me había preparado unas palabras contra los que rechazan los equipos, pero, sabéis qué, pues que no me voy a molestar.

Sólo les deseo que ni ellos ni ningún ser querido (en el hipotético caso de que sean capaces de querer a alguien) se vean en la tesitura de necesitarlo.

Seguir rezando por mi, me ayuda para mantenerme con esta entereza".

Otra carta muy especial fue la que escribió Ana Luisa Pombo, que ha propósito de este asunto quiso enviarle un mensaje al dirigente de Podemos;

"Cada año, a casi 300.000 españoles se nos para el corazón y se nos detiene el tiempo cuando nuestro médico nos dice que tenemos un cáncer. A partir de ahí, los sentimientos se desbocan, el miedo nos atenaza y el dolor del alma es mucho más fuerte que el que nos produce el propio cáncer. Desde el momento mismo del diagnóstico, nos enfrentamos a la posibilidad de que el bicho se nos lleve por delante y nos duele el corazón ante la posibilidad de que un día cualquiera, perdamos la batalla y no podamos ver ya más a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que ya no veremos cómo se hacen mayores ni estaremos ahí para echarles una mano cuando la vida les pinte bastos.

Por ellos, por nuestros seres queridos y porque a todos nos quedan muchas cosas por hacer, pasado el primer shock, levantamos la cabeza y nos aferramos a la esperanza.

El oncólogo, en mi caso el doctor Martín Valadés en la Fundación Jiménez Díaz, nos deja claro que hoy, al cáncer se le puede vencer, que las investigaciones contra el bicho avanzan cada día, que los nuevos tratamientos le plantan feroz lucha al bicho, que las nuevas tecnologías, en muchos casos verdaderamente espectaculares y carísimas, juegan a nuestro favor y nos aferramos a eso. Luego, mientras soportamos estoicamente las largas y durísimas sesiones de quimio en el hospital; cuando notamos como esa quimio quema nuestras venas y, conscientes de que, casi en la misma medida que mata al bicho deja tocado nuestro sistema inmunitario; mientras vemos cómo nuestro cuerpo se va llenando de múltiples y enormes cicatrices, cicatrices de guerra, mantenemos la esperanza porque sabemos que los investigadores, los científicos, los médicos y todo el personal sanitario, echan el resto a nuestro lado y nos emocionamos cuando alguien como Amancio Ortega, sacrificando los beneficios conseguidos con su trabajo y con el trabajo de miles de personas que trabajan en sus empresas, nos da una oportunidad más de vivir, poniendo a nuestro alcance más y mejores medios, más y mejores tecnologías.

No importa que los hospitales tengan ya sus propios medios, excelentes medios, los mejores medios, porque, puesto que somos millones los afectados, todos esos medios son pocos para ayudarnos en nuestra lucha encarnizada contra el bicho. Por eso, cuando en el fragor de una campaña política, aparece alguien tan frío, tan falto de humanidad y con tan poca empatía con nosotros los enfermos de cáncer, como usted, señor Pablo Iglesias, criticando la aportación generosa y desinteresada de Amancio Ortega para ayudarnos en nuestra lucha, nos parece, me parece, una indignidad propia de una mente miserable y no puedo menos que preguntarme si esa actitud gélida y canalla, la mantendría si fuera usted quién, cada semana, se sentara en un hospital de Día para recibir una dosis de quimioterapia; me pregunto si actuaría igual si tuviera que pasar por el quirófano una y otra vez con la duda de si al día siguiente volverá a ver a esos pequeños de los que ha sido papá o con la incertidumbre de si vivirá lo suficiente para ver la carita de la nena que su pareja está esperando.

Seguro que si usted, señor Pablo Iglesias, fuera un paciente oncológico, no solo no criticaría las aportaciones de Amancio Ortega, sino que besaría el suelo por el que pisa el señor Ortega porque, para los enfermos de cáncer, saber que no estamos solos, que no somos calderilla de cambio electoral y que hay personas generosas que creen en nosotros y apuestan por nuestra vida, eso, no tiene precio. Así que, como todos hemos pensado que el cáncer no nos podía tocar a nosotros y sí que nos ha tocado, permítame un consejo: discúlpese y pliegue velas porque nunca se sabe si el destino tiene previsto jugarle una mala pasada".

El patrimonio de Pablo Iglesias, otro punto polémico

También generó polémica el patrimonio de Pablo Iglesias. El pasado mes de junio, se conoció que Iglesias fue el líder de los principales partidos que más dinero ingresó en el año 2015, cuando percibió una cantidad cercana a los 120 mil euros. Un dato que no pasó desapercibido para un ciudadano de apie, que se mostró crítico con las contradicciones en el discurso de Iglesias y de los principales dirigentes de la formación. Además afeó en una misiva al dirigente morado (al que se refiería como Vuestra Excelencia) que atacara a la misa de TVE.

El autor de la carta reivindicó el papel que juega la Iglesia en la sociedad a diferencia de las recetas que propone Podemos para mejorar la vida de la gente. Aquí reproducimos la carta completa;

Exmo. Señor Diputado Don Pablo Iglesias Turrión:

El Congreso de los Diputados acaba de hacer públicas en su página web las declaraciones de bienes de los diputados de esta nueva legislatura, y Su excelentísima es el líder de los grandes partidos que más cobró en 2015:

Como Eurodiputado, Vuestra Excelencia, reconoce haber percibido 80.908,56 euros, a los que suma 4.391 euros que le pagó Podemos y 427,61 euros más de la Universidad Complutense. A esta remuneración por cuenta ajena, también suma otros 33.700,48 euros procedentes, según su propia declaración, de «derechos de autor y presentador de TV«: básicamente, su papel en La Tuerka y ‘Fort Apache‘. En total, percibió 119.426 euros, lo que le sitúa muy por encima de lo que ganaron los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos.

Con ese sueldo, se sitúa holgadamente en el 1% de los españoles que, según el CIS, ganan más de 50.000 euros. Su propio partido empezó clasificando como ‘ricos’, a los que ganaran más de esa cifra, luego Vuestra Excelencia es MUY RICO. Sin embargo se nos presenta a nosotros los pobres como representante de los parias de la tierra.

Vuestra excelencia por tanto es un hipócrita. Pero además de los peligrosos, pues propugna la subida de impuestos a los «ricos», pero nos los sube a la clase media-baja haciéndonos cada día más pobres.

Y ahora ataca a la misa de la tele, pobre consuelo de las almas atribuladas porque Vuestra Excelencia es ateo. Luego atacará sibilinamente a la Iglesia, y aquí yo le pregunto.

¿Dónde cree Vuestra Excelencia que voy a comer cuando llego a fin de mes?

¿Dónde me dan ropa gratis para mí y mis hijos?

¿Dónde me atienden con cariño?

Le doy tres opciones a ver si acierta:

1.- En la sede central de su partido Podemos.

2.- En UGT, CCOO.

3.- En la parroquia.

Vaya usted a engañar a un bobo, que somos pobres pero no idiotas…

Más recientemente, quien puso a Iglesias en el ojo de la crítica fue Elena, una niña de nueve años que observa cómo cambia de repente su vida cuando su padre pierde el trabajo y empieza a pasar días enteros en casa . Padre e hija tienen más tiempo para estar juntos. Ahora él la lleva al colegio, pero su rostro, cuando vuelve a recogerla, ya no es de felicidad: hoy tampoco le llamaron para hacer una entrevista. Elena lo percibe, e intenta animarle mostrándole el dibujo que hizo en clase.

Los días se van arrancando del calendario. El papá de Elena no remonta. Cada vez está más triste, más delgado, más pálido. Los currículums inundan la zona. No se le resiste ninguna empresa de la comarca. Pero la esperanza de encontrar un empleo decae.

Un día, Elena le pregunta a su padre si puede ir a un cumpleaños de un amiguito del cole. Este le responde que no. Elena, indignada y sin entender el por qué, corre a su habitación entre lágrimas. Allí escribe una nota a su padre, con solo dos palabras: “¿Por qué?” El padre de Elena, asombrado, responde a su hija a través de otra nota: “Mi querida Elena, no hay nada más gratificante en el mundo que ver a una hija ir a los cumpleaños de sus amiguitos, pero ahora mismo no se puede. Te quiere tu papá”.

La niña no pegó ojo en toda la noche, intentando llegar al fondo del por qué no podía ir al cumpleaños de su amiguito. A la mañana siguiente, escuchó en la radio que cada día hay más gente en paro. Elena relacionó dejar de trabajar con que iba a haber más niños que puedan jugar con sus padres, algo que a ella le alegró. Esa misma mañana de camino al colegio, Elena le dijo a su padre que los papás tienen que estar contentos porque van a estar más tiempo con sus hijos, igual que hace su papá con ella.

El padre le explicó que no era del todo cierto. A los padres les gusta pasar tiempo con sus hijos, pero que también necesitan trabajar para poder llevarles a los cumpleaños, ir de vacaciones o simplemente poder vivir en el piso donde están. Elena se quedó pensativa.

Ya en clase, el profesor de Elena enseñaba a los alumnos cómo se forma un gobierno, su funcionamiento, quien lo elige… Fue cuando Elena empezó a recordar lo que habló con su padre por la mañana, y preguntó al profesor al respecto: “Si el gobierno es quien manda, ¿por qué no pedimos que baje el paro para que podamos ir a los cumples o de vacaciones?”. El profesor, sorprendido, le contestó que ahora mismo hay un gobierno en funciones, por lo que no se puede llevar a cabo medidas para luchar contra el desempleo.

De vuelta a casa, Elena le dijo a su padre que ya entendía porque no podía ir al cumpleaños, y es que los gobernantes no quieren. Mientras Elena comía con su padre, seguían las noticias. A la pequeña le llamó la atención la información de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no habían llegado a un acuerdo para formar gobierno. El padre, al ver la noticia, se indignó. Después de comer, Elena se dirigió a su habitación, tomó un folio y escribió lo siguiente:

Querido Pablo Iglesias ;

Soy Elena, mi papá no tiene trabajo, le veo triste todos los días porque no le llaman de ningún trabajo y necesita que trabaje para que podamos vivir. En el cole hemos aprendido que el gobierno es quien toma decisiones, pues bien, yo os pido que por favor os unáis ya que mi papá necesita trabajar, y los papás de mis amigos también.

Mi papá me ha dicho que tienes una casa muy grande. Yo vivo en un piso muy pequeño y a mis padres les cuesta llegar a final de mes. Pablo, sólo te pido que hagas todo lo posible para que mi padre y los de mis amigos encuentren trabajo.

Seguro que tus hijos no van a estar en la misma situación que nosotros, pero ¿y si tú perdieras el trabajo? Estarías más tiempo con tus hijos, ¿verdad? Estarían felices al principio, y según pase el tiempo ellos os verían tristes porque no encontraríais nada, y si os piden vuestros hijos ir a un cumpleaños, ¿qué le dirías? Ellos, seguro, que estarían tristes porque no les podrías llevar a la fiesta con sus amiguitos porque no tendrías dinero para pagar regalitos.

Solo te pido un esfuerzo, para que soluciones los problemas y para que mi padre y otros padres y madres encuentren trabajos y los veamos felices.

Gracias Pablo.

Hasta qué punto puede la política manejar nuestra vida, pero sobre todo, nuestra felicidad.