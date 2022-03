Las carreteras que conectan Ateca y Used y Berrueco y Tornos quedarán cortadas a partir de este lunes

La carretera provincial que conecta Atea y Used, la CV-204, y la que une Berrueco y la localidad turolense de Tornos, la CV-634, quedarán cortadas al tráfico desde este lunes, 7 de marzo, por las obras de mejora que está llevando a cabo la Diputación de Zaragoza. La duración de los trabajos en la primera carretera será de siete meses y en la segunda de tres semanas.

En el caso de la CV-204 de Atea a Used, las labores se llevarán a cabo entre el punto kilométrico 0,000 y el 12,500. Se mantendrá el acceso a las fincas colindantes a la vía y para el resto de vehículos se han establecido como paso alternativo los siguientes itinerarios: de Atea a Used la A-2508 (Daroca) - A-211 - CV-204; A-2508 (Acered) - A-2507 (Cubel) - CV-862; A-2508 (Acered) - A-2507 (Cubel) - A-2506 - A-211 - CV-204, y de Used a Atea: la CV-204 - A-211 (Daroca) - A-2508 y CV-862 - A-2506 (Cubel) - A-2507(Acered) - A-2508.

Las obras forman parte del arreglo de esta carretera, que cuenta con un presupuesto de 1.996.000 euros e incluyen la mejora del trazado en planta y alzado, la ampliación de la calzada hasta siete metros de anchura, el refuerzo del firme, así como mejoras en el drenaje transversal y en la señalización, ha informado la DPZ en una nota de prensa.

Las obras en la CV-634 que conecta Berrueco y Tornos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 0,000 y 2,2570. Se mantendrá el acceso a las fincas colindantes a la carretera y para el resto de vehículos se han establecido como paso alternativo los siguientes itinerarios: de Berrueco a Tornos la CV-633 - A-211 - A-2506 - A-1507 y de Tornos - Berrueco la A-1507 - A-2506 - A-211 - CV-633. Estos trabajos forman parte del plan de refuerzo de firme en varias carreteras de la zona tres de conservación de la red viaria provincial --Campo de Cariñena, Campo de Daroca y Campo de Belchite--.