Las bombas que España ha vendido a Arabia Saudí tienen un margen de error de 9 metros

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró este viernes que aunque el polémico contrato de venta de armas a Arabia Saudí no especifica que las bombas no vayan a ser utilizadas contra la población civil en el conflicto en Yemen son "láser de alta precisión" y no se van a equivocar "matando yemeníes". "El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", dijo Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El gobierno finalmente entregó las bombas a Arabia Saudí después de que el Ministerio de Defensa avanzó primero que el contrato se cancelaría y se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, lo que podría haber puesto en riesgo a su vez el contrato con ese país para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia.

Sin embargo, dichas bombas no son de tan alta precisión como el gobierno cree. Según una información publicada este sábado en ABC, "las 400 bombas GBU-10 de guiado láser que España ha vendido a tienen un margen de error circular asumido de 9 metros de radio aproximadamente". Además, según las fuentes militares consultadas, "tiene un error de mal funcionamiento en torno al 5 por ciento".

La información publicada sostiene que hay casos prácticos para demostrar que este tipo de bombas guiadas con láser no son infalibles, como sostiene la ministra Celaá. La niebla, el humo, el polvo o la arena han llegado a "romper" el haz láser de guiado y ha provocado que la bomba sea "errante".