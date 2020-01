Las autoridades de Ontario emiten por error una falsa alarma en una central nuclear

Las autoridades de la provincia canadiense de Ontario han lanzado por error este domingo una falsa alarma sobre un incidente en la central nuclear de Pickering, al este de Toronto.

La alerta fue emitida por la operadora estatal Ontario Power Generation (OPG) para toda la provincia en torno a las 07.30 de la mañana, hora local, especialmente dirigida todos los residentes a menos de 10 kilómetros de la central.

En la misma, la OPG aseguraba que este falso incidente "no había provocado una liberación anormal de radioactividad de la central", pero recomendaba precaución a todos los residentes. La propia compañía desmintió la alerta en su cuenta de Twitter, 40 minutos después de la alarma original.

El alcalde de Pickering, Dave Ryan, ha expresado su indignación por lo ocurrido y ha prometido el inicio de una investigación completa junto a su colega, el alcalde de Toronto, John Tory, por esta alarma innecesaria, según informa la cadena canadiense CBC.

"Como muchos de ustedes, he quedado muy preocupado tras haber recibido esta alerta de emergencia esta mañana. Si bien estoy aliviado de que no se tratara de una emergencia real, estoy molesto ante semejante error. He hablado con la provincia, y estoy exigiendo que se lleve a cabo una investigación completa", ha manifestado Ryan en su cuenta de Twitter.