Las autoras de cómic Quan Zhou, Nadia Hafid y Cristina Durán, grandes protagonistas de 'Gráficas!'

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, reserva para este viernes 24 de noviembre a tres de las autoras de cómics que atraen más público como son Quaz Zhou, Nadia Hafid y Cristina Durán, está última Premio Nacional del Cómic.

El Museo de Málaga es el escenario escogido para desarrollar estos encuentros que están previstos a las 17 horas en torno a 'Nuevas tecnologías y creatividad futura' y a las 19.30 horas sobre 'Memoria histórica y cómic: La historia de las viñetas'. Paralelamente los hilos de 'Gráficas!' se seguirán extendiendo por la ciudad con la decoración de escaparates por parte de las autoras María Lechuga, Carla Berrocal y Ana Müshell en librerías.

Quan Zhou, que acaba de publicar su último cómic 'La agridolce vita' es autora, ilustradora y novelista gráfica. Sus viñetas versan sobre choques culturales y abordan la identidad transnacional y el antirracismo. Ha publicado en 'El País', en 'Píkara Magazine' y actualmente es colaboradora de opinión y tiene un podcast en 'Eldiario.es'.

En Málaga, Zhou abordará junto a Ana Galvañ, una colaboradora habitual de 'El País' o 'The Washingtong Post', la introducción de las nuevas tecnologías en el medio y cómo afecta a la situación laboral de las autoras, pero también a la calidad de las obras que se difunden comercialmente.

'Nuevas tecnologías y creatividad futura' tendrá lugar a las 17 horas con la moderación de Isabel Guerrero, periodista cultural freelance, colaboradora de la revista 'Rockdelux' y batería en el grupo Esplendor.

'Memoria del cómic: la historia de la viñetas' es el siguiente asunto sobre el que 'Gráficas!' se detiene. Intervendrán Nadia Hafid y Cristina Durán.

Hafid es una de las autoras emergentes del ciclo. Desde 2020 ha publicado 'El buen padre', obra que la llevó a la lista de los cien mejores cómics nacionales por la mencionada 'Rockdelux'. Recientemente ha publicado 'Chacales', galardonada con el premio 'El ojo crítico 2022' y cuenta con el respaldo de una de las editoriales de mayor prestigio del sector, Sapristi.

Le replicará Cristina Durán, Premio Nacional del Cómic en 2019, creadora de varias novelas gráficas. Sus cómics tienen un marcado componente social y tratan temas como la diversidad funcional, la adopción, la cooperación, la denuncia social o la memoria histórica.

Como ilustradora trabaja para prensa, publicidad y cuentos infantiles. Modera la mesa, a las 19,30 horas, Elisa McCausland, periodista, crítica e investigadora que enfoca su trabajo en el análisis de la cultura popular desde una perspectiva feminista. Ambas citas se celebrarán en el Museo de Málaga.

DECORACIÓN DE ESCAPARATES A CARGO DE ILUSTRADORAS

En el mismo contexto de 'Gráficas!', se llevará a cabo la decoración de escaparates en vivo de tres librerías. María Lechuga actuará en la Librería Áncora (Plaza Uncibay) a las 10.30 horas. Carla Berrocal ilustrará el escaparate de la librería Cómic Stores (Calle Trinidad Grund) a las 11 horas. Por la tarde Ana Müshell desplegará su creatividad sobre los cristales de la librería 'En Portada Cómics' (Calle Nosquera) a las 17.30 horas.

'Gráficas!' es una iniciativa que parte del Centro Andaluz de las Letras con el objetivo de impulsar a las creadoras del mundo del cómic y la ilustración. Para conseguirlo ha contado con el comisariado de la dibujante Natacha Bustos y la traductora Esther Cruz.

Natacha Bustos es autora de cómics, reconocida por su trabajo 'Moon Girl' y 'Dinosaurio Diabólico'. Su talento ha quedado reflejado en varios cómics de superhéroes para Marvel como 'Spider-Man Miles Morales', 'Runaways', 'Doctor Aphra', 'Ms Marvel and Red Dagger' y 'Black Panter into the Heartlands', entre otros.

Esther Cruz es traductora especializada en cómics de corte independiente con amplia experiencia trabajando en editoriales para la traducción de multitud de obras, entre ellas algunas de Tove Jansson, Grace Ellis, Nora Krug o Seth por mencionar algunos.

Toda la información sobre el programa de 'Gráficas!', que se prolonga hasta el sábado 25 de noviembre, está disponible en www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/content/graficas