Las autonomías del PP ven "mala noticia" el nuevo Ejecutivo y el PSOE se muestra orgulloso

Los presidentes autonómicos del PP han recibido como "una mala noticia" la composición del nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y han criticado que se mantengan 22 carteras, mientras los del PSOE se han mostrado "orgullosos".

Estas han sido algunas de las reacciones de los dirigentes autonómicos tras conocer este lunes los nuevos ministros y ministras:

- El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ha asegurado que en el nuevo Gobierno de España existe "mucho perfil de sumisión al jefe supremo" Pedro Sánchez y que es poco "técnico y profesional". Ha criticado que mantenga 22 carteras, con lo que, según Moreno, vuelve a ser el "más caro de la historia" de la democracia.

- El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha achacado la continuidad de Pilar Alegría como ministra de Educación y además portavoz del Ejecutivo más a sus méritos en el PSOE que a su labor en el Ministerio y ha asegurado que le "entristece" que un aragonés vaya a ser el "portavoz de la amnistía": "Para mí no es una buena noticia", ha enfatizado.

- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha felicitado a los nuevos ministros y ministras y ha subrayado que su comunidad trabajará con el nuevo Gobierno de España con "seriedad" y "responsabilidad" desde la máxima "Asturias, lo primero".

- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha dado la enhorabuena al anterior presidente canario, Ángel Víctor Torres, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo" en ese cargo y ha dicho que siempre es motivo de alegría que un canario forme parte del Consejo de Ministros, por lo que los éxitos de Torres como ministro serán "los de todos".

- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), ha felicitado a los ministros y ministras que conforman el nuevo Gobierno y les ha pedido que "no caigan en la tentación" de la política del 'yo invito y tú pagas'. Ha advertido, además, de que "las ideas que no van con financiación, son solo ocurrencias" y ha considerado que "le tiene que quedar muy claro a todos los nuevos ministros" que no pueden hacer esa política "cómoda" de que en Madrid "uno diga lo que hay que hacer" y lo paguen los demás.

- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha lamentado que no haya una presencia valenciana "destacable", ni en "peso específico" ni en carteras "determinantes" en el nuevo Ejecutivo. Ha indicado que "no cabe una valoración extensa, ni profunda, ni importante, ni de ambición, ni de valencianía", y ha subrayado que es "lo que viene siendo la tónica habitual", un "ninguneo" a la Comunitat Valenciana.

- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha instado al nuevo equipo ministerial de Pedro Sánchez -quien, según Guardiola, ha dado "premios a lealtades y pactos"- a que atienda las demandas de la sociedad extremeña y ha apuntado que "hay pocas sorpresas" ya que es un Gobierno parecido al anterior "con distintos rostros".

- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha felicitado a los nuevos ministros y, tras desear tener una buena relación con ellos, ha indicado que se constata que "las promesas de reducción" del número de ministerios que según él existían, no se han producido, lo que ha atribuido "a las hipotecas" que Pedro Sánchez tendrá que pagar durante su mandato.

- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha deseado los mejores éxitos tanto al nuevo gobierno de España como a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, pero ha criticado que Pedro Sánchez ya lleva unos 60 ministros nombrados y ha subrayado que García destaca más por la labor sindicalista que por médico, por lo que, según Ayuso, va a tener que cambiar mucho la forma de trabajar para cosechar éxitos en el Ejecutivo.

- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (PSN), se ha mostrado "orgullosa" por el nombramiento como ministra de Seguridad Social de su compañera Elma Saiz, a la que ha calificado como una persona "capacitada, leal, trabajadora" y ha comentado que "lo que se está demostrando es la influencia que el PSN tiene en la política nacional".