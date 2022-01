Las autonomías del PP se rebelan contra el reparto desigual de los fondos UE

Andalucía, Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, han denunciado un reparto "desigual" y "arbitrario" de los fondos europeos por parte del Gobierno, que Madrid ha llevado a la Justicia, mientras que Castilla y León lo ha recurrido.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunció ayer la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto de los fondos europeos, en el que pedirá la anulación del primer reparto de 9 millones de euros a País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para políticas activas de empleo, al entender que se ha hecho de "de manera arbitraria" por el Ministerio de Trabajo

Tras el paso dado por Díaz Ayuso los presidentes autonómicos del PP se han unido a las críticas contra el Gobierno por excluirles de estos recursos.

Castilla y León ha presentado un requerimiento para que el Gobierno central retire y cambie la propuesta de distribución de estos 9 millones de euros para políticas activas de empleo y ha pedido un reparto homogéneo y sin perjuicios.

Este requerimiento es un paso previo a acudir a la vía judicial y la Junta confía en lograr resultados, al tiempo que da por hecho que si la Comunidad de Madrid tiene éxito en su recurso judicial beneficiará al resto de autonomías que se sientan perjudicadas.

También ha optado por enviar un requerimiento Galicia, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado que ya lo envió en diciembre, también para protestar por el reparto de los fondos para el empleo al entender que beneficiaba a determinadas autonomías "socialistas y del PNV".

Feijóo no descarta acudir a los tribunales si no recibe contestación o si la respuesta es contraria a los intereses de Galicia. Considera el reparto ilegal porque la competencia de empleo es autonómica y a su juicio el Ejecutivo no puede gestionar estas políticas directamente.

"No nos gusta tener pleitos con el Gobierno, si podemos lo evitamos, intentamos hablar; si nos responden al requerimiento de modo adecuado no habrá recurso judicial y si no, acudiremos a la vía judicial", ha apuntado.

Andalucía también será "beligerante" cuando se la trate de forma "injusta" y no descarta acudir a los tribunales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido al Gobierno central de que Andalucía "no va a permitir" desde ningún punto de vista "un menoscabo" en los recursos que le correspondan.

También en Murcia han denunciado el reparto desigual y "sin ningún tipo de argumento lógico" de los fondos, aunque de momento no se ha planteado recurrir a los tribunales como sí ha hecho la Comunidad de Madrid.

La queja llega también desde los Ayuntamientos, como el de Madrid, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también se plantea un recurso y ve razonable que se denuncie la "arbitrariedad" en su distribución.

La denuncia la ha enarbolado también el líder de los populares, Pablo Casado, que en una entrevista con Antena 3 ha recordado que su formación pidió, sin éxito, que una autoridad independiente decidiese el reparto de los fondos, porque lo contrario supone repartirlos a dedo y lleva al clientelismo y la corrupción.

Entre tanto, el Gobierno, en boca de su delegada en Madrid, Mercedes González, ha acusado al PP de hacer daño a España al recurrir los fondos europeos para destacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, rechazó ayer unas reclamaciones que a su juicio "no son en absoluto pertinentes" y sostuvo que Madrid es, con 1.200 millones de euros, la tercera autonomía más beneficiada -tras Andalucía y Cataluña- de los 11.000 millones de euros que se han transferido ya. EFE

