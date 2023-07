Las altas temperaturas y las vacaciones aumentan la afluencia de votantes a primera hora

El colegio de la Salle de Sevilla, ha recibido gran afluencia de votantes a primera hora de este domingo de elecciones generales, motivados por evitar las horas de más calurosas así como marcharse de vacaciones tras ejercer el derecho al voto.

En el citado colegio, el público a primera hora ha sido mayoritariamente personas de avanzada edad, que han aprovechado la mañana para votar, las cuales han indicado que "independientemente del calor" suelen acudir a votar a horas tempranas.

Otros votantes han ejercido el derecho al voto una vez constitutidas las mesas para poder aprovechar el domingo en la playa o la piscina. "Vamos a votar y después nos vamos a la playa. Si hay que venir se viene, es un momento importante y da igual que sea 23 de julio o diciembre. Hay que votar", ha señalado una de las votantes en declaraciones a Europa Press.

Las mesas electorales, rodeadas de ventiladores y votantes con abanico, se han constituido sin incidencias en el colegio de la Salle, faltando solo un presidente y un vocal, motivo por el cual se han quedado dos de los suplentes llamados a las mesas. "Me he tenido que venir de mis vacaciones, me han fastidiado", ha lamentado uno de los suplentes.

De otro lado, el suplente de presidencia ha mostrado su sorpresa por tener que quedarse en la mesa, pero ha aseverado que "es algo necesario", toda vez que ha puesto de relieve "el buen funcionamiento en la constitución de las mesas".

La representante de la Administración en el local electoral ha celebrado la normalidad en la constitución de mesas, sin apenas falta de personal, asegurando que "ha habido otras elecciones en las que ha faltado más personas a las mesas".