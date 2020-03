Las acusaciones piden al TSJ repetir el juicio del crimen de la viuda de Sala

La Fiscalía y la acusación particular del hijo primogénito defenderán este jueves ante tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) repetir el juicio del crimen a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal oirá a partir de las 11.00 horas los argumentos jurídicos de las acusaciones, al igual que los de la defensa del único acusado y absuelto, el yerno de la víctima Miguel López, que por su parte, previsiblemente, pedirá que se mantenga el veredicto de no culpabilidad.

María del Carmen Martínez falleció el 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza cuando se encontraba en un concesionario de vehículos propiedad de la familia que entonces regentaba su yerno, para quien durante el juicio se pedían 24 años de cárcel.

La Fiscalía y la acusación de Vicente Sala Martínez presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia absolutoria dictada el pasado 18 de noviembre por la Audiencia de Alicante, que a partir de un veredicto exculpatorio emitido por 7 contra 2 votos del jurado exoneró a López.

Ese veredicto fue en realidad el segundo emitido por el jurado, ya que el primero fue devuelto por la magistrada presidenta del juicio, Francisca Bru, por falta de fundamentación de las preguntas objeto de veredicto.

El jurado concluyó en su veredicto definitivo que se carecía de evidencias directas para incriminar a López (que durante el juicio se acogió a su derecho a no declarar), ya que no se hallaron restos de ADN y nadie le vio en el lavadero del concesionario de vehículos que regentaba él mismo cuando se produjo el asesinato.

Su suegra fue tiroteada en la tarde-noche del 9 de diciembre de 2016 cuando procedía a retirar su vehículo del lavadero.

El veredicto del jurado, que se produjo por siete votos a favor y dos en contra, se conoció después de que la magistrada Bru devolviese un primer acta de deliberación al considerar que la resolución adoptada no estaba debidamente motivada: en su opinión, el jurado no había valorado correctamente las pruebas de descargo.

Ahora, un tribunal compuesto por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, y los magistrados Juan Francisco Ceres y Pía Calderón, ésta última como ponente, escuchará a las partes y en los próximos días deberá decidir si procede anular la sentencia y acordar la repetición del juicio, como solicitan las acusaciones.

En ese caso, debería elegirse un jurado distinto y designarse un magistrado y un letrado de la administración de justicia diferentes para que López volviese a sentarse en el banquillo de los acusados por los mismos hechos.

Tanto el fiscal, José Llor, como el letrado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, recurrieron en diciembre la sentencia de la Audiencia al sostener que no habían tenido acceso al acta de la primera deliberación del jurado, en la que pudo haberse alcanzado un veredicto de culpabilidad.

En sus recursos, argumentaron que no pudieron comprobar si la devolución de esa primera acta acordada por la magistrada fue o no correcta porque no tuvieron acceso a ella ni en ese momento ni con posterioridad.

En esta línea, en sus apelaciones recalcaron que tras solicitar copia del acta, el letrado de la administración de justicia les comunicó que no se encontraba unida en las actuaciones y que no se conservó.

En la vista a celebrar ante el TSJCV, las acusaciones reiterarán esos argumentos y sostendrán también que las indicaciones ofrecidas por Bru a los miembros del jurado antes de que iniciasen su deliberación fueron parciales, hasta el punto de que pudieron ser determinantes para influir en el veredicto de no culpabilidad definitivo.

Por su parte, la defensa de López, ejercida por el letrado Javier Sánchez-Vera, niega posibles anomalías en la devolución del acta y añade que nadie solicitó conocer su contenido en ese momento.

En principio, no se espera que el tribunal comunique su decisión respecto a los recursos de apelación en el desarrollo de la vista, de modo que su resolución y el futuro del proceso quedarán aplazadas hasta el momento en el que se dicte sentencia. EFE

