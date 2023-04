Lara Hernández (PSOE) reúne en el Museo de la Huerta de Alcantarilla a "cientos de soñadores"

El Museo de la Huerta de Alcantarilla ha recibido este sábado a cientos de personas para celebrar el acto de presentación de la candidatura a las Elecciones Municipales del partido socialista de esta ciudad. Personas muy diferentes, pero, sin embargo, todas unidas por una misma ilusión de cambio y por este nuevo proyecto.

Para el acto, la secretaria general del PSOE de Alcantarilla y todavía Diputada Regional, Lara Hernández, ha querido tener a su lado a toda la gente que quiere y que cree que los sueños se pueden cumplir.

Empezando por los presentadores, que son dos de sus amigos personales: "dos personas a las que quiero y respeto muchísimo como defensores de la cultura y de las causas más justas", la poeta y diputada regional, Magdalena Sánchez Blesa, y el escritor y experto en arte, Pedro Alberto Cruz.

"A mis amigos nunca les pregunto a quién han votado, porque entiendo que si nos elegimos en la vida es, sin duda, por afinidad de ideas y en mi sueño tiene cabida todo el que se sienta identificado con él", ha subrayado.

Además, el acto ha contado con el apoyo de la vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, y de tres alcaldesas socialistas de la región: Sonia Almela de Ceutí, María Dolores Muñoz de Bullas e Inma Sánchez Roca de Santomera.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz y muchos otros cargos orgánicos e instituciones del PSRM, como compañeros, amigos y representantes de numerosas asociaciones del municipio, han estado presentes en el acto para mostrar su apoyo a Lara y para conocer la candidatura presentada por el PSOE de Alcantarilla.

Entre las palabras de Lara Hernández, no dudó en aclarar, "28 años de un mismo color político, sea el color que sea, son demasiados. La regeneración política es parte de la democracia, es necesaria y sana. Es hora de hacer otra política distinta, cercana y que cumpla con las necesidades de todos y cada uno de los habitantes de Alcantarilla".

"Es hora de abrir cajones y de limpiarlos hasta el fondo. No de limpiar solo de cara a la galería porque no se pueden destapar según qué cosas. De acabar con contratos que no se cumplen. Ya sea el de la limpieza municipal, que es una queja generalizada en todo el pueblo, o de una residencia que sigue siendo opaca y oscura en sus gestiones y de que tengamos una piscina de verano municipal pública y gratuita porque llevamos 13 veranos ya sin ella", ha añadido.

Además, terminó con una total declaración de intenciones. "Quiero convertir Alcantarilla en este sueño de prosperidad en el que nadie se queda atrás. En el que todos seamos exactamente iguales y contemos con los mismos derechos. Un sueño en el que las personas sean lo primero, pero de verdad, todas las personas. Que esta ciudad, la quinta de la región, se convierta en la ciudad de las personas y que garantice a todas y todos los vecinos las mismas oportunidades".

Uno de los momentos más emocionantes del acto fue la proyección de un video de apoyo a la candidata en el que distintas personalidades de la sociedad civil y política; como el secretario general del PSRM, Pepe Vélez, la portavoz de la Plataforma Pacto por el Mar Menor, Isabel Rubio, o el secretario general del PSOE de París, el murciano Pedro Iniesta, han dirigido palabras de cariño hacia ella y su candidatura.

También, otro de los grandes momentos fue protagonizado por la artista caravaqueña, Reyes Aznar, que comenzó el acto poniendo su voz a la que se ha convertido en banda sonora y lema de la campaña de Lara, la canción "Si me das a elegir, me quedo contigo".

Bajo la letra de esta misma sintonía, pero, esta vez, versionada por el cantante Manu Chao, y con la candidatura completa sobre el escenario, ha terminado el acto tan esperado y emotivo en el Museo de la Huerta de Alcantarilla.