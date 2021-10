Lanzan una web para reencontrar animales perdidos con sus familias en La Palma

Un equipo de la Fundación Franz Weber se ha sumado a las tareas de acogida, adopción y reunión de animales afectados por la erupción volcánica de La Palma en apoyo a las asociaciones protectoras insulares y ha lanzado una web para reencontrar animales perdidos con sus familias.

La ONG responde así a la petición de ayuda lanzada por estas entidades, que desde hace una semana "trabajan a destajo rescatando animales abandonados en los municipios evacuados por el desastre natural, o que son dejados a su suerte por una falta de sensibilidad de las administraciones que no facilitan un realojamiento inclusivo junto a sus familias".

Así, la campaña integrará en una página web todos los avisos de animales extraviados y abandonados a consecuencia del volcán de Cumbre Vieja permitiendo que cualquier familia palmera pueda recuperar a su animal y que cualquier otra persona pueda acceder a una adopción responsable. La pagina prevé incluir día a día mas contenidos útiles para la gestión de animales en catástrofes volcánicas, como convocatoria de voluntariado, donativos para las ONGs locales o tips para proteger a los animales en estos contextos catastróficos.

Leonardo Anselmi, director de Fundación Franz Weber para el Sur de Europa, ha explicado que conversando con las familias afectadas han comprobado que los espacios de alojamiento temporal, como El Fuerte, no permiten el acceso de familias interespecie. "Esto muestra una falta de sensibilidad muy grande con aquellas familias que lo han perdido todo y que ahora son forzadas a perder todavía más, ya que son obligadas a dejar atrás a algunos de sus miembros", dijo.

"Las administraciones implicadas y el propio plan de emergencias deberían actualizarse y contemplar una realidad evidente, y es que muchas familias palmeras y conviven con animales, con el vínculo emocional que ello supone. La desidia es a veces un acto de crueldad" concluyó.

Anselmi subrayó además cómo las asociaciones locales han soportado la gestión de decenas de gatos, perros y otros animales a recintos improvisados, asumiendo con sus propios medios la manutención y atención veterinaria sin que los poderes públicos se hayan preocupado de esta crisis derivada de la falta de políticas específicas.

ANIMALES DE GRANJA.

En los momentos previos a la erupción el Cabildo de La Palma sí informó de dos localizaciones para evacuar animales considerados de granja. Esto significa que solo los animales con aprovechamiento económico tuvieron garantizado desde el principio lugares seguros, al revés de lo que sucedió con decenas de perros y gatos, separados de sus familias de forma obligatoria y sin alternativa de refugio.

La ONG internacional denuncia que diversos ganaderos no han permitido que los animales puedan escapar de sus granjas ya que en ese caso no cobrarían los seguros. "El gobierno no debería permitir que las compañías de seguro incluyan esas cláusulas crueles y desalmadas", sentenció el activista.