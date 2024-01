Lanzamientos en primicia, talleres y partidas de Mortal Kombat a ciegas en la I Feria del Videojuego Inclusivo en Cuenca

El próximo 18 de enero comenzará en Cuenca la I Feria Internacional del Videojuego de Cuenca, un evento con una programación que ofreces desde presentaciones de novedades de la industria y talleres a experiencias como jugar al Mortal Kombat a ciegas para poner a los visitantes en la piel de las personas con discapacidad visual.

El Palacio Provincial ha acogido la presentación de este evento pionero que nace de la unión de Sergio Vera, impulsor de la iniciativa 'videociegos', con el FabLab de Cuenca que dirige Delia Millán, que ha conseguido la implicación de la embajada de Estados Unidos a través del proyecto American Space Quixote.

Millán ha recordado que hay 1.300 millones de personas en el mundo con problemas de accesibilidad y en este caso "el acceso al ocio debería ser para todas las personas". La Feria Internacional del Videojuego quiere demostrar todas las posibilidades que ofrece esta industria a las personas con discapacidad.

La programación del evento incluye talleres con institutos en el Museo Paleontológico de Cuenca para sensibilizar en la inclusión de personas con discapacidad y cómo introducir el juego en la educación. Está previsto que participen en torno a unos 600 alumnos de los centros conquenses.

Entre las presentaciones destaca el lanzamiento de la edición remasterizada de The Last of Us, con la intervención online del actor de doblaje Lorenzo Beteta, y se presentará el primer proyecto de una plataforma de juegos españoles accesibles en la que está colaborando Sergio Vera. Todas las actividades online contarán con subtítulos y un lector para las personas con discapacidad visual.

Otra de las propuestas es la denominada "Elige tu propia video aventura inclusiva" con la que quieren tender puestos entre el videojuego y la lectura. Vera ha señalado que pretenden "superar los prejuicios que existen sobre la narración en los videojuegos"-

Otras citas destacadas son la exposición de la biblioteca pública Fermín Caballero, que permitirá probar mandos adaptados a distintos tipos de barreras; el espacio 'Aquí jugamos todos' con demostraciones de grandes lanzamientos y torneos inclusivos que permitirán a los asistentes conocer las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de jugar a un videojuego.

El evento está teniendo un impacto internacional y ha despertado interés de la prensa especializada. También ha aglutinado la colaboración de las instituciones que han estado presentes en la presentación: Diputación de Cuenca, Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y UCLM.